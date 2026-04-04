الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يصدر القرار التنفيذي لتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا خلال ابريل

ايمن محمود

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يكون قابلاً للتجديد بقرار لاحق.

يأتي القرار في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، وحرصًا على تحقيق المرونة في منظومة العمل، بما يسهم في تحسين الأداء وترشيد النفقات، مع الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في إنجاز المهام الوظيفية.

ونص القرار على أن يُطبق نظام العمل عن بُعد على كافة العاملين بديوان عام محافظة مطروح، والوحدات التابعة له، بالإضافة إلى مديريات الخدمات والوحدات التابعة لها.

كما تضمن القرار استثناء المرافق الحيوية والأعمال التي لا يمكن تنفيذها عن بُعد، وعلى رأسها المدارس والمستشفيات وقطاع النظافة، إلى جانب الإدارات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

وكلف محافظ مطروح مديرية التنظيم والإدارة وإدارة الحوكمة بالديوان العام، بالمتابعة الدورية لتنفيذ القرار على أرض الواقع، مع رفع تقارير بالمخالفات حال وجودها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد القرار على ضرورة التزام جميع جهات الاختصاص بتنفيذه كلٌ فيما يخصه، والعمل به فور صدوره.

