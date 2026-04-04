قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
هل نشهد تقلبات جوية من جديد أم سيسود الاستقرار على حالة الطقس؟.. تفاصيل
جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تعديلات «حماية المنافسة» الجديدة نقلة نوعية لضبط الأسواق وجذب الاستثمارات

هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ
هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

أكد النائب هاني حليم، عضو اللجنة الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل نقلة نوعية في مسار دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الاستثمار، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل الأسواق، متابعا: “بالإضافة إلى أننا راعينا في مناقشة التعديلات ما يتم تطبيقه في مختلف دول العالم والاستفادة من التجارب السابقة وطبقا للمعايير الدولية”.

وأوضح حليم، في بيان له اليوم، السبت، أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، والتي تستهدف تحقيق الانضباط في السوق ومنع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن دون عرقلة حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون تضمن حزمة من الضوابط الحاسمة، في مقدمتها حظر خلق ندرة في المنتجات أو الخدمات وتنظيم التعامل بين المنافسين، بما يضمن استمرار تدفق السلع والخدمات بشكل عادل.

وقال إن القانون شدد على منع التمييز بين العملاء والموردين في الأسعار أو شروط التعاقد، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، كما وسّع نطاق تطبيقه ليشمل جميع الكيانات، سواء المحلية أو الأجنبية أو الرقمية، في خطوة تعكس مواكبة التشريع للتطورات الاقتصادية الحديثة.

وأضاف حليم أن من أبرز ما تضمنته التعديلات، منح جهاز حماية المنافسة لأول مرة سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، دون انتظار صدور أحكام قضائية، وهو ما يساهم في سرعة مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحقيق الردع الفوري، إلى جانب تغليظ الغرامات المالية بشكل كبير، مؤكدا أن مشروع القانون أعاد تعريف مفهوم السيطرة داخل السوق، بحيث تتحقق عند الاستحواذ على 50% أو أكثر من السوق المعنية، أو عند القدرة على التأثير الفعّال في الأسعار أو حجم المعروض، وهو ما يوفر حماية أكبر للكيانات الصغيرة والمتوسطة ويمنع التركز الاقتصادي الضار.

ولفت إلى أن التعديلات تضمنت التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية بشكل كامل، مع استحداث غرامات جديدة لضمان التزام الأطراف بقرارات الجهاز، من بينها غرامات على الامتناع عن الحضور أمام الجهاز أو عدم تنفيذ قراراته، بما يعزز من فاعلية دوره الرقابي، موضحا أن مشروع القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة، بما يضمن عدم منح أي مزايا غير مبررة لكيانات بعينها، ويحقق اتساق السياسات العامة مع قواعد السوق الحر.

واختتم حليم أن مشروع القانون استحدث نحو 50 مادة جديدة، ليصل إجمالي عدد مواده إلى 82 مادة مقسمة على 7 أبواب، بما يعكس شمولية التعديلات، مؤكدًا أن القانون عزز من استقلالية جهاز حماية المنافسة، حيث نص على تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية، ومنحه الاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يدعم نزاهته وكفاءته.

وذكر أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد تنافسي حديث، قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين. 

عضو اللجنة الاقتصادية هاني حليم مجلس الشيوخ الحكومة قانون حماية المنافسة

