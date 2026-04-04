تشكيل مواجهة مودرن سبورت ووادي دجلة في الدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لمودرن سبورت تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز



وجاء تشكيل مودن سبورت أمام وادي دجلة كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

ـ خط الدفاع: علي فوزي، حمدي مارسيلو، علي الفيل، خالد رضا

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، أحمد مصطفى، رشاد المتولي، سليم سليمان

ـ هجوم: محمود ممدوح

وأعلن محمد الشيخ المدير الفني لنادي وادي دجلة تشكيل فريقه وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى : عمرو حسام

ـ خط الدفاع : شادى ماهر – سيف تقى – محمد رجب – أحمد رضا

ـ خط الوسط : احمد الشيمى – دانى مسكيتش – محمود عبد العاطى – زياد أسامة

ـ خط الهجوم : يوسف ويا – بونى