الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أرسل صور إبـــ.احية لفتاة.. عقوبات رادعة لمنتهكي حرمة الحياة الخاصة

الحبس - ارشيفية
الحبس - ارشيفية
محمد الشعراوي

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة صاحبة الحساب من أحد الأشخاص لدأبه على إرسال رسائل وصور إباحية شاذة لها عبر أحد الحسابات والإدعاء بكونه ضابط شرطة.

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات سابقة فى ذات الشأن، كما تبين عدم وجود أياً من ضباط أو أفراد الشرطة بذات الإسم، وبتاريخ اليوم 4 الجارى تقدمت صاحبة الحساب ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن مضمون شكواها.

وأمكن تحديد وضبط الشخص القائم على توجيه الرسائل والصور المشار إليها (منظم حفلات، مقيم بالقاهرة) وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

