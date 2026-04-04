نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
برلمانية: الاعتماد على الأموال الساخنة يهدد استقرار الاقتصاد

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن امتناع الدولة عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه ساهم في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية تقدر بنحو 8 مليارات دولار، في ظل تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، وفقًا لتقرير وكالة “موديز”.

أوضحت النائبة أن أي تدخل مباشر في سوق الصرف كان من الممكن أن يؤدي إلى تداعيات سلبية، مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في طبيعة الاستثمارات الأجنبية، خاصة ما يُعرف بـ“الأموال الساخنة”، التي تدخل السوق لفترات قصيرة دون تحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد.

أضافت أن الاعتماد على هذا النوع من الاستثمارات يفتح الباب أمام تقلبات حادة، في ظل سهولة خروجها مع أي تغيرات إقليمية أو دولية، مؤكدة ضرورة التوجه نحو جذب استثمارات طويلة الأجل تدعم النمو الحقيقي.

وشددت آمال عبد الحميد على أهمية إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والنقدية بما يضمن تقليل التأثر بالصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنه لا يمكن منع المستثمرين من سحب أموالهم، لأن ذلك قد يؤثر سلبًا على مصداقية الدولة في الأسواق الدولية.

ودعت إلى تبني سياسات أكثر توازنًا تضمن الاستقرار المالي، وتعزز مناخ الاستثمار القائم على الإنتاج والتنمية المستدامة، بدلًا من الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.

وأعلنت موديز أن مصر امتنعت عن التدخل في سوق الصرف لدعم الجنيه، ما ساعد على الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم خروج تدفقات استثمارية أجنبية تُقدّر بنحو 8 مليارات دولار منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقا أصيب أثناء التعامل مع مياه الأمطار

رئيس مياه الشرب بالجيزة يكرم سائقا أصيب أثناء التعامل مع الأمطار

قافلة طبية

حياة كريمة.. تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نواي بمركز ملوي بالمنيا

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع

محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ورفع كفاءة منظومة العمل

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد