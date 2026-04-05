استبعاد مديري مدرستي ميت كنانة الإعدادية والثانوية وإحالتهما للتحقيق بسبب ارتفاع الغياب

قرر الصياد الزهوي القائم بأعمال مدير إدارة طوخ التعليمية، بمحافظة القليوبية، استبعاد مديري مدرستي ميت كنانة الإعدادية، وميت كنانة الثانوية، التابعتين للإدارة، وإحالتهما للتحقيق، بسبب تدني نسبة الحضور وارتفاع نسبة الغياب بالمدرستين، وهو ما يؤثر على انتظام وسير العملية التعليمية بالمدارس.



وبدوره أجرى أشرف محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية شملت عدداً من مدارس قرية مشتهر التابعة لإدارة طوخ التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية الدكتور حسام عبد الفتاح، وتوجيهات الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

واستهل وكيل المديرية جولته بزيارة مدرسة عزبة القاضي الابتدائية المشتركة، كما تفقد مدرسة الشهيد سامح عبد المعبد البطاوي الفنية بمشتهر، واختتم جولته بزيارة مدرسة مشتهر الثانوية الزراعية العسكرية.