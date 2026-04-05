محافظ الغربية يستقبل وزير الموارد المائية والري في مستهل زيارته للمحافظة

استقبل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد العرفي، السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

ورحب المحافظ بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا تقدير المحافظة لجهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة الري وتنفيذ المشروعات المائية الداعمة لخطة التنمية بالمحافظات.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، خاصة في ملف تعظيم الاستفادة من أملاك الري، حيث كانت محافظة الغربية من أوائل المحافظات التي وقعت بروتوكول تعاون مع الوزارة في هذا الشأن، وتم اتخاذها نموذجًا لتعميم التجربة على باقي المحافظات، بما يسهم في استثمار تلك الأراضي في مشروعات تنموية تتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها.

من جانبه، أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على استثمار الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات تنموية تحقق قيمة مضافة للمجتمع، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الموارد المائية والري يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول ذات النفع العام، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم موارد الدولة.

كما استعرض وزير الموارد المائية والري ومحافظ الغربية عددًا من الملفات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين بالمحافظة، وفي مقدمتها ملف زراعة الأرز والاستعدادات الخاصة بالموسم الزراعي، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المائية الجاري تنفيذها، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية، مع التأكيد على استمرار التنسيق المشترك في أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات منها، إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء المخلفات بالمجاري المائية حفاظًا على كفاءة شبكة الري والمظهر الحضاري.