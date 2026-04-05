أيمن يونس يتغنى بقطاع الناشئين في الزمالك

أشاد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال ايمن يونس فى تصريحات تلفزيونية: الزمالك عمل مفاجأة بقطاع الناشئين بتاعه، الزمالك يمتلك لاعبين مميزين و انتاج القطاع دايما له تأثير مع الفريق"

ويلتقى حاليا نادي الزمالك امام المصري البورسعيدي على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : أحمد ربيع – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود حمدي

الونش” ومحمد ابراهيم وأحمد عبد الرحيم “إيشو” ومحمود جهاد وآدم كايد وأحمد شريف وعمرو ناصر وسيف الجزيري.