"مش تريند.. دي صحة ناس".. واقعة سوبر ماركت التجمع تكشف انتشار منتجات منتهية الصلاحية

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف منتجات منتهية الصلاحية داخل أحد فروع سلاسل سوبر ماركت شهير بمنطقة التجمع.

وأثار الفيديو، الذي نشرته إحدى السيدات وتدعى مروة، تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل، حيث ظهرت خلاله وهي ترصد تفاصيل الواقعة بدقة، موثقة وجود سلع غير صالحة للاستهلاك معروضة للبيع.

وأكدت مروة، في تصريحاتها المرافقة للفيديو، أن الهدف من نشره لم يكن السعي وراء إثارة الجدل أو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وإنما جاء بدافع المسؤولية المجتمعية وحرصها على حماية المستهلكين من مخاطر صحية جسيمة قد تترتب على استهلاك منتجات منتهية الصلاحية، مشددة على أهمية وعي المواطنين وضرورة فحص السلع قبل شرائها.

مش تريند| صاحبة فيديو سوبر ماركت التجمع: وجدت منتجات منتهية الصلاحية.. وابني يعاني مشاكل صحية

وقالت مروة صاحبة الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها اعتادت شراء احتياجات منزلها من السوبر ماركت الشهير في منطقة التجمع، خاصة أنه يعمل على مدار 24 ساعة، موضحة أنها تفضل شراء الخضروات والفاكهة بنفسها لضمان جودتها وعدم الاعتماد على الطلبات أونلاين.

وأضافت: “في يوم الواقعة، كنت داخل الماركت كالمعتاد لشراء بعض الفاكهة، وخلال توجهي إلى الكاشير مررت على قسم العروض، حيث طلب مني ابني شراء بعض المعلبات، فقررت أخذ عبوة واحدة”.

وأوضحت أنها تحرص دائمًا على مراجعة تاريخ الصلاحية والمكونات، قائلة: “لاحظت أن العبوة منتهية الصلاحية، فأبلغت أحد العاملين، الذي استدعى مدير القسم، لكن رد الفعل كان صادمًا، حيث تم التعامل مع الأمر باعتباره شيئا عاديا”.



اللي شوفته مش حالة فردية.. دي كميات منتجات منتهية

وتابعت: “ما أثار استغرابي أن الموظف أعاد المنتج المنتهي إلى مكانه مرة أخرى، وعندما بدأت أتحقق من باقي المنتجات، اكتشفت أن المشكلة ليست في عبوة واحدة، بل في عدد كبير من السلع المنتهية”.



وأكدت مروة أن أسلوب التعامل كان غير لائق، مشيرة إلى أنها قررت حينها إبلاغ الشرطة، قائلة: “حاولوا سحب المنتجات بسرعة، فبدأت في تصوير فيديو لتوثيق الواقعة، خاصة مع وجود محاولات لمنعي من الاحتفاظ بالأدلة”.



وأضافت: “تمت محاولة أخذ المنتجات مني بالقوة، وتعرضت لشد وجذب، لكنني تمسكت بموقفي لحين وصول الشرطة، التي حضرت خلال دقائق وتعاملت باحترافية شديدة”.



وأشارت إلى أن الفحص كشف عن وجود منتجات أخرى منتهية، من بينها شوكولاتة وعصائر، مؤكدة أن الأمر لم يكن مقتصرًا على المعلبات فقط، بل امتد لعدة أقسام داخل المكان.

وقالت: “حررت محضرًا بالواقعة، ولم يكن في نيتي التصعيد، لكن طريقة التعامل هي التي دفعتني لذلك، كما توجهت للنيابة في اليوم التالي للإدلاء بأقوالي”.



بلغت وصورت عشان محدش يتضر غيري

وأوضحت أنها نشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية، مضيفة: “أنا لست بلوجر، ولا أسعى للتريند، لكن ما حدث كان خطيرًا، خاصة أن ابني يعاني من مشاكل صحية تجعله حساسًا تجاه بعض المكونات مثل السكر”.



وشددت على خطورة استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية، قائلة: “لا يوجد شيء اسمه أكل منتج منتهي بشكل آمن، والأفضل دائمًا استهلاك المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها بمدة كافية”.



وأكدت أن الجهات المعنية تفاعلت مع الواقعة بشكل سريع، مشيرة إلى تواصل جهات رقابية معها، واتخاذ إجراءات بحق المكان، قائلة: “كان هناك اهتمام واضح، وتم التحرك فورًا، وهذا يثبت أن الإبلاغ عن الخطأ يحدث فارقًا”.



واختتمت مروة تصريحاتها برسالة للمواطنين، قائلة: “لا تسكتوا على أي خطأ، لأن السكوت هو ما يسمح بتكراره، إذا رأيت خطأ قد يضر الآخرين، فمن واجبك الإبلاغ عنه، لأن الأمر لا يتعلق بشخص واحد، بل بسلامة الجميع”.