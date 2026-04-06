الرئيس السيسي: نرفض المساس بسيادة الدول العربية ونحذر من اضطراب أسواق الطاقة عالميا
رئيس الوزراء ونظيره المغربي يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
اغتيال أصغر باقري.. إسرائيل تعلن استهداف قائد بارز بالحرس الثوري داخل إيران
نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة
من الشراكة الاستراتيجية إلى التنسيق الإقليمي.. تفاصيل اتصال الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا
الإعلاميين : استدعاء علا شوشة ومعد ومخرج برنامج الشفرة للتحقيق في مخالفات مهنية
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للجنود الأمريكيين في الكويت
3,2 % انخفاضا في قيمة الواردات خلال شهر يناير 2026
الأردن يعلن استهداف أراضيه بصاروخ و3 مسيرات الـ24 ساعة الماضية
طوارئ في الاحتلال .. نقل 163 إسرائيليا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
باب رزق.. 1820 فرصة عمل برواتب مجزية خلال إبريل
إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

"مش تريند.. دي صحة ناس".. واقعة سوبر ماركت التجمع تكشف انتشار منتجات منتهية الصلاحية

رنا أشرف

 شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يوثق لحظة اكتشاف منتجات منتهية الصلاحية داخل أحد فروع سلاسل سوبر ماركت شهير بمنطقة التجمع.

وأثار الفيديو، الذي نشرته إحدى السيدات وتدعى مروة، تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل، حيث ظهرت خلاله وهي ترصد تفاصيل الواقعة بدقة، موثقة وجود سلع غير صالحة للاستهلاك معروضة للبيع.

وأكدت مروة، في تصريحاتها المرافقة للفيديو، أن الهدف من نشره لم يكن السعي وراء إثارة الجدل أو تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، وإنما جاء بدافع المسؤولية المجتمعية وحرصها على حماية المستهلكين من مخاطر صحية جسيمة قد تترتب على استهلاك منتجات منتهية الصلاحية، مشددة على أهمية وعي المواطنين وضرورة فحص السلع قبل شرائها.

مش تريند| صاحبة فيديو سوبر ماركت التجمع: وجدت منتجات منتهية الصلاحية.. وابني يعاني مشاكل صحية

وقالت مروة صاحبة الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها اعتادت شراء احتياجات منزلها من  السوبر ماركت الشهير في منطقة التجمع، خاصة أنه يعمل على مدار 24 ساعة، موضحة أنها تفضل شراء الخضروات والفاكهة بنفسها لضمان جودتها وعدم الاعتماد على الطلبات أونلاين.

وأضافت: “في يوم الواقعة، كنت داخل الماركت كالمعتاد لشراء بعض الفاكهة، وخلال توجهي إلى الكاشير مررت على قسم العروض، حيث طلب مني ابني شراء بعض المعلبات، فقررت أخذ عبوة واحدة”.

وأوضحت أنها تحرص دائمًا على مراجعة تاريخ الصلاحية والمكونات، قائلة: “لاحظت أن العبوة منتهية الصلاحية، فأبلغت أحد العاملين، الذي استدعى مدير القسم، لكن رد الفعل كان صادمًا، حيث تم التعامل مع الأمر باعتباره شيئا عاديا”.


اللي شوفته مش حالة فردية.. دي كميات منتجات منتهية

وتابعت: “ما أثار استغرابي أن الموظف أعاد المنتج المنتهي إلى مكانه مرة أخرى، وعندما بدأت أتحقق من باقي المنتجات، اكتشفت أن المشكلة ليست في عبوة واحدة، بل في عدد كبير من السلع المنتهية”.
 

وأكدت مروة أن أسلوب التعامل كان غير لائق، مشيرة إلى أنها قررت حينها إبلاغ الشرطة، قائلة: “حاولوا سحب المنتجات بسرعة، فبدأت في تصوير فيديو لتوثيق الواقعة، خاصة مع وجود محاولات لمنعي من الاحتفاظ بالأدلة”.
 

وأضافت: “تمت محاولة أخذ المنتجات مني بالقوة، وتعرضت لشد وجذب، لكنني تمسكت بموقفي لحين وصول الشرطة، التي حضرت خلال دقائق وتعاملت باحترافية شديدة”.
 

وأشارت إلى أن الفحص كشف عن وجود منتجات أخرى منتهية، من بينها شوكولاتة وعصائر، مؤكدة أن الأمر لم يكن مقتصرًا على المعلبات فقط، بل امتد لعدة أقسام داخل المكان.

وقالت: “حررت محضرًا بالواقعة، ولم يكن في نيتي التصعيد، لكن طريقة التعامل هي التي دفعتني لذلك، كما توجهت للنيابة في اليوم التالي للإدلاء بأقوالي”.


بلغت وصورت عشان محدش يتضر غيري

وأوضحت أنها نشرت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التوعية، مضيفة: “أنا لست بلوجر، ولا أسعى للتريند، لكن ما حدث كان خطيرًا، خاصة أن ابني يعاني من مشاكل صحية تجعله حساسًا تجاه بعض المكونات مثل السكر”.
 

وشددت على خطورة استهلاك المنتجات منتهية الصلاحية، قائلة: “لا يوجد شيء اسمه أكل منتج منتهي بشكل آمن، والأفضل دائمًا استهلاك المنتجات قبل انتهاء صلاحيتها بمدة كافية”.
 

وأكدت أن الجهات المعنية تفاعلت مع الواقعة بشكل سريع، مشيرة إلى تواصل جهات رقابية معها، واتخاذ إجراءات بحق المكان، قائلة: “كان هناك اهتمام واضح، وتم التحرك فورًا، وهذا يثبت أن الإبلاغ عن الخطأ يحدث فارقًا”.
 

واختتمت مروة تصريحاتها برسالة للمواطنين، قائلة: “لا تسكتوا على أي خطأ، لأن السكوت هو ما يسمح بتكراره، إذا رأيت خطأ قد يضر الآخرين، فمن واجبك الإبلاغ عنه، لأن الأمر لا يتعلق بشخص واحد، بل بسلامة الجميع”.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

نائب المحافظ

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على مستوى المحافظة

جانب من الحدث

طفرة طبية في الوادي الجديد.. افتتاح أول فرع لصيدلية الإسعاف بالخارجة

تحصين أشجار النخيل بقنا

زراعة قنا تطلق حملة مكبرة لمكافحة سوسة النخيل بأحدث أجهزة الحقن

بالصور

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

قبل شم النسيم.. أضرار كارثية لتناول الفسيخ

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة
قبل شم النسيم..طريقة عمل الرنجة بالطحينة

فيديو

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد