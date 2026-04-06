الغربية.. استمرار حملات النظافة بالطرق العامة ورفع المخلفات

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات النظافة المكبرة على الطرق العامة والمحاور الرئيسية، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالطريق الزراعي وطريق المحلة لرفع المخلفات والأتربة المتراكمة وتحسين مستوى النظافة بتلك المناطق الحيوية، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة بشكل يومي بكافة المراكز والمدن، خاصة على الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات مرورية عالية، مشددًا على ضرورة رفع المخلفات أولًا بأول وعدم السماح بتراكمها حفاظًا على المظهر الحضاري،مشيرًا إلى أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة،لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار اليوم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة في الشارع.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد محافظ الغربية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال النظافة والتأكد من الالتزام بخطط العمل الموضوعة، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على الطرق والمحاور الحيوية، خاصة الطريق الزراعي الذي يعد من أهم الطرق الحيوية بالمحافظة.