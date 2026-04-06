ضبط 3400 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بطنطا

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهاته بالتصدي لكافة صور الغش التجاري وحماية صحة المواطنين، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات، التي نُفذت بمدينة طنطا، عن ضبط 3400 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من محلات السوبر ماركت، تنوعت بين كورن فليكس وزبادي ومنتجات غذائية أخرى، حيث تبين انتهاء صلاحيتها وفقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات، في مخالفة تمثل خطرًا على صحة المواطنين.

وفي مركز بسيون، تمكنت الحملات من ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع المخللات، عُثر بداخله على 4 أطنان مخللات بدون أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، إلى جانب ضبط طن ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شملت الحملات ضبط محال لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية، بالمخالفة للقوانين المنظمة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومكثف، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالأسواق، لضمان الانضباط الكامل وحماية المواطنين.