الملكية الفكرية وأمن البيانات الشخصية في صدارة نقاشات الموسم الثقافي بجامعة العاصمة

في إطار توجهات الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الوعي القانوني بقضايا حماية البيانات، واصل المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة العاصمة فعاليات موسمه الثقافي للعام الأكاديمي 2025/2026، حيث نظم الحلقة الخامسة من الجزء الثاني تحت عنوان: "الملكية الفكرية في نطاق أمن البيانات الشخصية"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي القانون والتكنولوجيا.

جاءت الفعالية تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وفي مستهل الحلقة، أكد الدكتور ياسر محمد جاد الله أن أمن البيانات الشخصية أصبح أحد المحاور الحيوية في ظل التحول الرقمي المتسارع، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين حماية البيانات واستغلال حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية الحديثة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية.

واستضافت الحلقة القاضي الدكتور عمرو شكري القبطان، ضابط أمن المعلومات (DPO) بمجلس التعاون الخليجي، والذي تناول خلال النقاش العلاقة التكاملية بين قوانين حماية البيانات الشخصية ومنظومة الملكية الفكرية، موضحًا أن الامتثال للتشريعات المنظمة لمعالجة البيانات لم يعد خيارًا، بل ضرورة قانونية وتجارية لضمان استدامة الأعمال.

وأشار إلى أهمية الحصول على تراخيص مستقلة لمعالجة البيانات من مركز حماية البيانات الشخصية في مصر، محذرًا من العقوبات التي قد تصل إلى سحب التراخيص أو المساءلة الجنائية في حال المخالفة، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من الأصول الفكرية.

كما سلط الضوء على مبدأ “Privacy by Design” باعتباره أحد المتطلبات الأساسية للحصول على التراخيص، لما يتيحه من تقليل جمع البيانات ومنح المستخدمين سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية، بما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية.

وتطرقت الحلقة إلى دور التقنيات الحديثة، وعلى رأسها البلوك تشين، في توثيق حقوق الملكية الفكرية من خلال سجلات غير قابلة للتلاعب، إلى جانب استعراض أهمية العقود الذكية في تنفيذ الاتفاقات بشكل تلقائي، مع مراعاة الأطر القانونية لحماية البيانات.
كما ناقشت الفعالية ضوابط نقل البيانات خارج مصر، والحاجة إلى استيفاء الاشتراطات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، فضلًا عن استعراض آليات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي، وتنظيم التراخيص التجارية المرتبطة بالبيانات.

وفي ختام الحلقة، أكد القاضي الدكتور عمرو شكري القبطان أن التكامل بين حماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية يمثل عنصرًا حاسمًا لنجاح الشركات، لا سيما الشركات الناشئة، في ظل الاقتصاد الرقمي المتسارع.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد مصطفى عامر، المهندس بالجهاز المصري للملكية الفكرية ومنسق الموسم الثقافي، أن تناول القضايا المتقاطعة بين القانون والتكنولوجيا يعكس توجه المعهد نحو مواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن الوعي بأمن البيانات أصبح ضرورة أساسية لحماية الابتكار وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول الفكرية، مع استمرار المعهد في تقديم فعاليات علمية متخصصة تدعم بناء كوادر مؤهلة في هذا المجال الحيوي.

ويأتي ذلك في إطار برنامج “الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية والتقنية”، الذي يُنظم عن بُعد ويستمر حتى مايو المقبل، ويضم سلسلة من المحاضرات العلمية التي يقدمها خبراء متخصصون، بهدف تعزيز الفهم التطبيقي لقضايا الملكية الفكرية في سياق الاقتصاد القائم على المعرفة.

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

محافظ الغربية يتابع بدء أعمال رفع كفاءة ورصف شارع المدارس بالدلجمون

ضبط 3400 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بطنطا

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

