الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات
رسالة طمأنة.. الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات المصرية في الأردن والخليج
القبض على شخص غسل 150 مليون جنيه متحصلات الغش التجارى
مصطفى بكري: مصر تقود تحركات اللحظة الأخيرة لتجنب حرب مدمرة بالمنطقة
دعم مستمر للأسر .. موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام
إندونيسيا ترفع رسوم وقود الطائرات وأسعار التذاكر مع ارتفاع النفط
إعفاء الفلاح من رسم الطلمبات أقل من 100 لتر بالقانون
تعاملات مالية جديدة .. حدود السحب اليومي بعد قرار البنك المركزي
هيئة الرقابة النووية: أجواء مصر آمنة تماما.. ونرصد "الخلفية الإشعاعية" للمنطقة لحظيا
إقليمان باكستانيان يصدران أوامر بإغلاق قاعات الأفراح والأسواق مبكرا لترشيد استخدام الطاقة
إيقاف عضوية حمدى قوطة بالوفد
إعلام عبري: هجوم ثلاثي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد توجيهات الرئيس.. هل تنجح السياسات في خفض التضخم وضمان سعر صرف مرن وموحد؟

البنك المركزي
أميرة خلف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي بمواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف بشكل مرن وموحد، بما يعكس حرص الدولة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وقالت النائبة أماني فاخر، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار النقدي والثقة في الاقتصاد المصري.


وأضافت" فاخر" في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن تأمين الاحتياجات الدولارية لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية يمثل ركيزة أساسية لضبط سوق الصرف الأجنبي والحد من الممارسات غير الرسمية، وعلى رأسها السوق الموازية، التي تشكل أحد أبرز مصادر التشوهات الاقتصادية.


وأوضحت عضو الشيوخ أن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية القضاء على ظاهرة الدولرة والمضاربات قصيرة الأجل، بما في ذلك العقود الآجلة غير المنضبطة، التي تسهم في خلق توقعات غير واقعية لسعر الصرف وتغذي موجات التضخم.


واختتمت حديثها قائلة:" إن تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق، ويسهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

السيسي محافظ البنك المركزي التضخم سعر الصرف الصرف البنك المركزي

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

عودة الأمطار والطقس السيئ بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..
طريقة عمل القلقاس بالخُضرة ..

قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة
قبل شم النسيم..علامات تكشف الرنجة الفاسدة

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية
القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ
بل شم النسيم..أضرار كارثية لتناول الفسيخ

القوات المسلحة تدفع عدد من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية لإنهاء مواقف مواطني المناطق الحدودية

