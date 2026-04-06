بورصة عمان تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2%

سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان ارتفاعاً طفيفاً بنهاية تعاملات اليوم /الاثنين/، ليغلق عند مستوى 3659 نقطة، محققاً نمواً بلغت نسبته 0.2%.

وشهدت الجلسة تداولات بلغ حجمها الإجمالي نحو 10.5 مليون دينار أردني (ما يعادل 14.8 مليون دولار أمريكي)، توزعت على 2.9 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 2806 عقود.

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعة ارتفاعًا بنسبة 0.51%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.07%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم، والبالغ عددها 91 شركة، مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 34 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، بينما سجلت 28 شركة انخفاضًا في أسعار أسهمها.