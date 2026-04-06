مع نجمة بوليوود نيها ككار.. سعد لمجرد موعد طرح أغنية بزاف

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد، لطرح أغنية بزاف، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب بالتزامن مع موسم الربيع.

وكشف سعد لمجرد، عن موعد طرح أغنية بزاف، إذ يطرحها غدا الثلاثاء الساعة 11 صباحا بتوقيت المغرب.

ويتعاون سعد لمجرد، في أغنية بزاف مع نجمة بوليوود نيها ككار، في أول ديو غنائي بينهما.

بوستر أغنية بزاف

سعد لمجرد

من ناحية أخرى، شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد تطورات جديدة على الساحة القضائية في باريس خلال الساعات الماضية بعدما أعادت الجلسات الأخيرة إلقاء الضوء على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الفترة الماضية إذ تتجه أنظار المتابعين نحو المحكمة الجنحية في العاصمة الفرنسية، التي تواصل النظر في اتهامات تتعلق بمحاولة ابتزاز مالي كانت قد فتحت منذ سنوات ضده وفقا لوسائل الإعلام المغربية والعربية والأوروبية.

وفي هذا السياق وفقا لصحف مغربية، طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض عقوبة السجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ وفرض غرامة مالية على المتهمة الرئيسية، في خطوة وصفتها مصادر قضائية بأنها انعطاف جديد في مسار القضية بعدما ظهرت معطيات ووثائق جديدة أمام المحكمة.

وجاء طلب النيابة العامة بسنة سجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بحق المتهمة الرئيسية لورا بريول في أعقاب استعراض أدلة جديدة أمام المحكمة، بينما لم تحدد بعد العقوبات المقترحة بحق باقي المتهمين الذين يتابعون في القضية ذاتها.

قضية سعد لمجرد

وفي ديسمبر 2025، أعلن محامو الفنان سعد لمجرد، مستجدات تفاصيل محاكمته، في قضية اتهامه بالاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ سعد لمجرد، عبر انستجرام، بيانا مفاده: «تعلن هيئة دفاع الفنان سعد لمجرد أنها تبلغت قرار تأجيل الجلسة، نظرًا للحالة الصحية لرئيسة المحكمة. وإذ تتفهم الهيئة مبررات هذا القرار، فإنها تُعرب في المقابل عن أسفها لاستمرار تأجيل البت النهائي في هذه القضية لعدة أشهر إضافية، رغم أن النيابة العامة كانت قد طالبت بصدور قرار بعدم الملاحقة منذ أربع سنوات ونصف».

وتابع البيان: «أما بالنسبة إلى الملف الثاني (ملف) باريس المتوقع النظر فيه أمام محكمة كريتاي خلال عام 2026، فقد تقرر أيضا تأجيل الجلسة، وذلك في ضوء ما تبين من سلوك المدعية. إذ جرى استدعاؤها للمثول أمام المحكمة على خلفية اتهامها بمحاولة الابتزاز بحق موكلنا سعد لمجرد وبالاشتراك في تشكيل عصابة بهدف الإعداد لعملية احتيال مرتبطة بسير العدالة».

وأضاف البيان: «ويؤكد سعد لمجرد، الذي لا تعنيه سوى هاتان القضيتان لا غير ، تمسكه ببراءته منذ تسع سنوات، ويعبر عن تطلعه إلى أن تتحقق العدالة كاملة في أقرب وقت».

محاكمة سعد لمجرد

وفى شهر يونيو الماضي ، كان سعد لمجرد الذي حكم عليه بعد محاكمة أولى بالسجن ست سنوات من جانب محكمة الجنايات في باريس عام 2023.

وقبل تأجيل المحاكمة الثانية، طلب عقد جلسة استماع مغلقة وتمت الموافقة على ذلك لصالح الطرف المدني.

وخلال المحاكمة الأولى، أدانت محكمة الجنايات في باريس لمجرد بتهمة اغتصاب وضرب شابة كان التقى بها في ملهى ليلي في باريس، في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس عام 2016.

ووجهت إليه في الماضي تهمة الاغتصاب في ظروف مماثلة في نيويورك والدار البيضاء بالمغرب.

ويحظى لمجرد البالغ 40 عاما بشعبية كبيرة في المغرب، إذ يتابعه أكثر من 15 مليون شخص عبر إنستجرام، وتضم قناته على يوتيوب 16 مليون مشترك.