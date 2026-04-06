رئيس الوفد يعلن بدء تنفيذ برنامجه الانتخابي بتطوير المؤسسة الإعلامية.. تفاصيل

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أنه بدأ تنفيذ ما طرحه في برنامجه الإنتخابي بشأن تطوير المنظومة الإعلامية للحزب، حيث بدأت الاعمال التنفيذية لتطوير المؤسسة بدءا من اليوم ،حيث تم إخلاء الدور الثانى فى الجريدة ونقلها فى الدور الأخير ،لبدء التجهيزات وتوريد أجهزة الكمبيوتر والكاميرات وكافة المستلزمات والأدوات والأثاث ،التى تمكن الصحفيين من أداء عملهم ومواكبة التطور الهائل عالميا فى الصحافة الرقمية .

وأضاف "البدوى" ،أن جريدة الوفد تمثل «لسان حال الوفد » ولا يجوز التعامل معها باعتبارها عبئًا ماليًا، مؤكدًا أن الحديث عن إغلاقها يعد «جريمة» في حق الإرث التاريخى .

وأشار "البدوى"أنه على الجانب الآخر ليس من المقبول عدم حضور عدد كبير من الصحفيين ،فى حين أن زملاؤة يحضرون وبعضهم يعمل ١٢ ساعه ،مشددا لابديل عن تحقيق العدالة بين جميع العاملين بمكافأة المجتهد ،وتطبيق القانون على من يأتى صباحا للتوقيع ثم يذهب إلى صحيفه أوموقع أو عمل آخر ،لابد من إنتاج وقد أوفيت بعهدى وبدأت بتطوير المؤسسة ،وأن يقابل ذلك عمل وإنتاج ومنافسة حقيقية بين صحافة الوفد و جميع وسائل الإعلام والصحافة الأخرى فهو الأمر الذى لن أحيد عنه أو أقبل أقل منه.

وتابع رئيس الوفد، أنه بعد الإنتهاء من تجهيز الدور الثانى فى المؤسسة، سيتم تجهيز الدور الثالث وإنشاء إستوديوهات، وسيتم تقديم برامج توعية وطنية ،وسياسية ،ورياضية ،وفنيه ،وأفلام وثائقية ،ومخاطبة كافة الفئات ،لنشر الوعى المجتمعى تجاه القضايا القومية والوطنية، والتحديات التى تواجه الشرق الأوسط .

من جانبه أكد الأستاذ شريف حمودة مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية،حيث أكد أن خطته تتضمن رؤى واضحة وفقا لدراسة علمية ، تحقق إنطلاقة جديدة لمؤسسة الوفد الاعلامية تضعها في مصاف المؤسسات المتقدمة اعلاميا ،ودمج الموقع الإليكترونى مع الجريدة الورقية والمركز الإعلامى ،ليصبحوا كيان واحد وقوة واحدة والا يعمل كل منهم فى جزيرة منعزله .

وأشار "حمودة" إلى أنه تنفيذا لبرنامج رئيس الوفد الدكتور السيد البدوى شحاته، بدأنا فى التطوير حيث تم حل مشكلة الآبل ماكنتوج "التنفيذ "بدعمه بأجهزة imak

بالموصفات المطلوبة ،والبدء في دعم صالة التحرير بأجهزة كمبيوتر حديثة ،والعمل على تأهيل شامل لصالة التحرير بالدور الأول بالكامل في مدة ١٥ يوم يتم فيها تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال والاجهزة

وأضاف مقرر لجنة تطوير مؤسسة الوفد الإعلامية، سيتم نقل جميع الزملاء للعمل بشكل مؤقت في صالة الدور الثالث مع تجهيز وسائل العمل بها لحين الانتهاء من الصالة الرئيسية في مدة ال١٥ يوما

مؤكدا أن التطوير هدفه التوسع وليس الإنكماش ولن يضار صحفي أو موظف او عامل من هذا التطوير

وتابع "حمودة" سيتم تحويل البوابة والجريدة الي مؤسسة إعلامية متكاملة مع الحفاظ علي صدور الجريدة الورقية يوميا بملاحق وbdf يحتوى علي عدد كبير من الصفحات الإليكترونية وإضافة مواقع إقليمية بنظام ال "صاب دومين" علي دومين البوابة الرئيسي ،بالإضافة إلى أنه تم رفع مساحات الإستديو القديم وتوسعته بالكامل،والعمل على إنشاء ٢ إستوديو بلوكيشانات مختلفة وجزء للبودكاست وآخر لبرامج رياضية وفنية وسياسية مع تعيين مدير إدارى ومهندس تقني للإستديو وإدارته بشكل إقتصادي .

وأوضح أنه تم حصر جميع إحتياجات المؤسسة من أجهزة وكاميرات وأدوات تصوير لتمهيد الطريق لتحويل البوابة إلي صحافة الفيديو ودمجها مع الأخبار المكتوبة .