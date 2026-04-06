بسبب أعمال القطار السريع.. غدا ضعف وانقطاع المياه غربي الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان عاجل، ضعف أو انقطاع المياه عن بعض المناطق غربي المحافظة، بسبب أعمال مشروع القطار السريع بمشارف العامرية.

وذكرت المحافظة في بيان عاجل، أن مناطق مساكن مبارك (٤ أ) - عبد القادر قبلي - شركات البتروكيماويات، ستشهد ضعفًا أو انقطاعًا في المياه غدًا الثلاثاء اعتبارًا من العاشرة صباحًا وذلك فى إطار العمل بالمشروع القومى للقطار السريع بمشارف العامرية ، حيث سيتم أعمال ترحيل الخط الناقل للمياه قطر (١٠٠٠ مم).

وأشار البيان إلى أن المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال الترحيل، لذا تهيب الشركة من السادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأكدت أنه في حالة وجود أي شكاوى يسعدنا تواصلكم معنا على الخط الساخن ١٢٥.