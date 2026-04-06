أستاذ تمويل واستثمار: العالم يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات المخاطر الاقتصادية

حذّر الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، من التداعيات الخطيرة للحرب الحالية، واصفًا إياها بأنها "مغامرة سياسية غير محسوبة"، مؤكدًا أنه لا يوجد رابح أو خاسر في مثل هذه الصراعات، لأن "الحروب دائمًا ما يكون الجميع فيها خاسرًا".



وأوضح "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن العالم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المخاطر الاقتصادية، بالتزامن مع تصاعد معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى نحو 3%، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للسياسات الاقتصادية.



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يسعى لتجاوز أخطاء الإدارات السابقة التي أدخلت الولايات المتحدة في صراعات لا تخدم مصالحها بشكل مباشر، إلا أنه "وقع في نفس الفخ"، بل وقد يكون الأمر أكثر تعقيدًا في ظل الظروف الحالية.

وأضاف أن التحديات الاقتصادية العالمية تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى الأزمات الحالية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي.

وأكد أن العالم يمر بحالة من عدم اليقين، مشددًا على أن الخسائر تطال الجميع، وأن ما قد يحدث في المستقبل قد يكون "أكثر كارثية" إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول جذرية.