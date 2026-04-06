إندونيسيا تعطي الأولوية للسوق المحلية في تصدير النفط والغاز لضمان الإمدادات

أعلنت إندونيسيا اليوم "الاثنين" أنها تعمل على تأمين إمدادات النفط والغاز في البلاد من خلال إلزام شركات الطاقة بإعطاء الأولوية لبيع إنتاجها للسوق المحلية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن رئيس هيئة تنظيم النفط والغاز في إندونيسيا (SKK Migas) جوكو سيسوانتو، قوله" إن الحكومة لن تصدر توصيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال هذا العام، باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقًا.

كما طلبت الحكومة الاندونيسية من بعض الشركات إعادة التفاوض على مواعيد تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال لتكون في تواريخ لاحقة.

وأضاف سيسوانتو أن تسع شحنات من مصنع تانغوه التابع لشركة بي بي سيتم تحويلها هذا العام إلى المشترين المحليين، بينما تم تأجيل مبيعات الغاز الطبيعي المسال للمشترين الأجانب إلى العام المقبل.

وأفاد جوكو بأن الحكومة تتوقع أيضًا شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لاحقًا هذا العام من مصنع بونتانغ، بدعم من إنتاج الغاز من الحقول التي تشغّلها شركة إيني الإيطالية.

وأشار إلى أن حوالي 98%من إنتاج النفط الخام في إندونيسيا تتم معالجته بواسطة المصافي المحلية، مؤكدًا أن هذه النسبة شهدت ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس جهود البلاد لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة.