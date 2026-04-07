عميد تجارة عين شمس: أطلقنا 4 برامج أكاديمية خلال العام الجاري لدعم مهارات الطلاب

شارك الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي العاشر الذي نظمته جامعة طنطا، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال.. الفرص والتحديات”، وذلك بدعوة من كلية التجارة بالجامعة.

خلال المشاركة عميد “تجارة عين شمس” في الجلسة النقاشية، استعرض رؤية الكلية في دمج التقنيات الحديثة داخل بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية تطوير المناهج الدراسية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، خاصة في مجالات “البلوك تشين” والتكنولوجيا المالية “الفينتك”.

وأوضح العميد أن الكلية اتخذت خطوات استباقية لتحديث لوائحها الدراسية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرًا إلى أنها في انتظار الاعتماد النهائي من المجلس الأعلى للجامعات، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الكلية تعمل علي تغيير جلدها ببرامج حديثة تسعي لمواكبة سوق العمل.

كما أعلن عميد الكلية عن إطلاق أربع برامج أكاديمية جديدة خلال العام الجاري، تشمل: العلوم المصرفية، وتكنولوجيا الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والتسويق الرقمي، وذلك في إطار دعم مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

وشهدت الجلسة حضورًا أكاديميًا لافتًا، بمشاركة عدد من قيادات وأساتذة الجامعات، من بينهم الدكتور مجدي عبد القادر رئيس لجنة العلوم التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور محمد وهدان عميد تجارة المنوفية، إلى جانب نخبة من أساتذة المحاسبة ونظم المعلومات من عدة جامعات مصرية.

وتضمنت فعاليات الجلسة مناقشة 12 بحثًا علميًا تناولت أحدث الاتجاهات والحلول المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في بيئة الأعمال، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي لمواكبة التحديات التكنولوجية الراهنة.