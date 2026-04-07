هندسة المطرية: انطلاق Triple S أكبر المسابقات الهندسية على مستوى الجامعات المصرية

تنظم كلية الهندسة بالمطرية – جامعة العاصمة، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر – جامعة العاصمة، مسابقة Triple S – Season 7، إحدى أكبر المسابقات الهندسية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك يوم 21 أبريل، بمشاركة واسعة من طلاب كليات الهندسة من مختلف الجامعات.

ويشارك في المسابقة هذا العام 19 جامعة، بإجمالي 500 متسابق، من جامعات حكومية وخاصة ومعاهد، في تجربة تنافسية مميزة تعكس حجم الحدث وقوته على مستوى الجامعات.

وتضم المسابقة مجموعة من المسابقات المتنوعة التي تغطي مجالات هندسية مختلفة، وهي:

Spaghetti – EPD – Auto Strikers – Architecture – Innovation – Entrepreneur

كما تتضمن الفعاليات مسارات هندسية حديثة تهتم بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز وعي الطلاب بأهمية الحلول المستدامة والتوجهات العالمية في تطوير مصادر الطاقة، وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة تخدم مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

وتمثل المسابقة منصة قوية لدعم الابتكار الهندسي بين الطلاب، حيث تتيح لهم الفرصة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على أرض الواقع، وتقديم حلول عملية ومبتكرة لمشكلات هندسية حقيقية. كما تسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي والإبداعي، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار تحت ضغط المنافسة.

وتعتمد المسابقة على خلق بيئة تنافسية تجمع بين الدقة الهندسية والابتكار، مما يساعد الطلاب على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الهندسي الحديث.

كما تشهد الفعالية حضور عدد من المتخصصين والخبراء في المجالات الهندسية المختلفة، إلى جانب مشاركة شركات داعمة، مما يوفر فرصة مميزة للطلاب للاحتكاك بالخبرات العملية وبناء شبكة علاقات قوية