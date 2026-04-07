إعادة رسم خريطة مدن البحر الأحمر وخطة شاملة لتطوير الممشى السياحي بالغردقة

استعرض الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المخططات التفصيلية لمدن المحافظة، التي تشمل استخدامات الأراضي السكنية والتجارية والخدمية، إلى جانب التوسعات المستقبلية، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم بحضور قيادات الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وعدد من المسؤولين المعنيين بالتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري.

وأكد المحافظ، أن هذه المخططات تمثل مرجعًا أساسيًا لضبط منظومة البناء والتطوير العمراني، مشيرًا إلى أنها تراعي متطلبات النمو العمراني والسياحي، بما يحافظ على الهوية البصرية لمدن المحافظة ويحد من العشوائية في استخدامات الأراضي.

وعلى هامش الاجتماع، وجّه المحافظ بحزمة من التكليفات العاجلة لتطوير الممشى السياحي بالغردقة، تضمنت ضرورة تحديد الموقف القانوني لقطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، إلى جانب عقد اجتماع مع شركات المرافق لحصر الاحتياجات وتقدير التكلفة الزمنية والمالية لتنفيذ أعمال التطوير.

كما دعا المحافظ إلى إشراك القطاع الخاص من خلال عقد لقاء مع المستثمرين لبحث سبل تمويل أعمال التطوير والتجميل، على أن يتم التنفيذ وفق طابع معماري موحد وتحت إشراف استشاري متخصص، بما يضمن تحقيق جودة التنفيذ والانسجام البصري.

وشدد البرقي على إلزام الجهات المنفذة بتركيب ساتر حضاري موحد خلال تنفيذ الأعمال، حفاظًا على المظهر الجمالي للممشى، إلى جانب مراجعة موقف بوابة إحدى القرى السياحية ورصد التعديات الواقعة على خطوط التنظيم.

وأكد ضرورة تنفيذ جميع الأعمال تحت إشراف مشترك من إدارة التنسيق الحضاري والوحدة المحلية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الجمالية وخطوط التنظيم المعتمدة.

في السياق ذاته، وجّه المحافظ إدارة الشؤون القانونية بإعداد مذكرة لتحويل ثلاث صيدليات مخالفة إلى النيابة العامة، إلى جانب ستة محال تجارية سبق غلقها لمخالفتها الاشتراطات، في إطار تطبيق القانون بكل حزم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز المقومات السياحية لمدينة الغردقة، بما يدعم مكانتها كوجهة سياحية عالمية ويحقق تنمية عمرانية متكاملة.