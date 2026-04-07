الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب قطاعي الإعلام والبنوك

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات اليوم "الثلاثاء"، مدعومة بأداء قوي لقطاعي الإعلام والبنوك، على الرغم من حالة الترقب التي تسود الأسواق العالمية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران بشأن أزمة مضيق هرمز.

وارتفع مؤشر "STOXX 600" بنسبة 0.6% ليصل إلى 600.33 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وذلك مع عودة المستثمرين إلى قاعات التداول عقب انقضاء عطلة عيد الفصح الطويلة.

وصعد مؤشر "FTSE 100" في لندن بنسبة 0.2%، في حين حقق مؤشر "IBEX" الإسباني مكاسب بنسبة 1%.

وأشار محللون ماليون إلى أن المستثمرين يتبنون حاليا موقفا حذرا، مفضلين عدم تسعير السيناريوهات الأسوأ بشكل كامل، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة التي قد تشهد تقلبات حادة بناء على المستجدات الجيوسياسية، خاصة وأن المؤشر الأوروبي الرئيسي قد فقد بالفعل نحو 5% من قيمته منذ اندلاع الصراع الأخير في فبراير الماضي.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع الإعلام المشهد بارتفاع قدره 5.8%، مدفوعا بالقفزة الكبيرة لسهم مجموعة "يونيفرسال ميوزيك" الذي صعد بنسبة 12.7% عقب تلقيها عرض استحواذ ضخم من "بيرشينج سكوير" بقيمة تقارب 55.75 مليار يورو.

كما انتعشت أسهم البنوك الكبرى بنسبة 1.5%، بينما كان قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الاستثناء الأبرز، إذ هبط سهم شركة "ASML" بنسبة 3% على خلفية تحركات تشريعية أمريكية تهدف لفرض قيود جديدة على صادرات رقائق أشباه الموصلات إلى الصين.

وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، تزايدت المخاوف بشأن التضخم عقب تحذيرات ديميتار راديف، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، من احتمالية ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع، مشددا على ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية صورة متباينة، حيث كشفت مؤشرات مديري المشتريات عن تراجع حاد في توسع القطاع الخاص بمنطقة اليورو نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، في حين أظهرت السويد مرونة أكبر مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسب أقل من المتوقع، مما دفع مؤشرها القياسي للصعود بنسبة 1.4%.