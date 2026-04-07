القوات المسلحة الأردنية: لم يتم استهداف أراضي المملكة أو أجوائها خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء، انها لم تتعامل مع أي صواريخ أو مسيرات استهدفت الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية الإعلام العسكري ،في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام، إن أراضي المملكة وأجواءها لم تشهد أي محاولات استهداف منذ يوم أمس.

وأوضحت المديرية أن سماع أصوات الانفجارات في السماء وسقوط بعض الشظايا أو المقذوفات في مناطق حدودية داخل المملكة ناتج عن اعتراضات مصدرها غرب حدود المملكة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الكوادر المختصة والفرق المعنية في القوات المسلحة والأمن العام تعاملت مع متساقطات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن مديرية الأمن العام تعاملت مع 8 بلاغات لحوادث سقوط شظايا أو مقذوفات، نتج عنها إصابة في محافظة العقبة، حيث خضع المصاب للعلاج اللازم في الموقع وحالته العامة جيدة ،كما وقعت بعض الأضرار المادية المحدودة في محافظتي العقبة والكرك.