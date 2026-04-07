500متسابق من 19جامعة في“Triple S – Season 7” بهندسة المطرية.. منصة لتعزيز الابتكار والاستدامة

تنظم كلية الهندسة بالمطرية – جامعة العاصمة، بالتعاون مع أسرة “من أجل مصر” بجامعة العاصمة، فعاليات مسابقة Triple S – Season 7، في تمام الساعة التاسعة صباحا يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، في واحدة من أكبر الفعاليات الهندسية على مستوى الجامعات المصرية، بمشاركة واسعة من طلاب كليات الهندسة من مختلف المؤسسات الأكاديمية.



ويشهد الحدث هذا العام مشاركة 19 جامعة تضم جامعات حكومية وخاصة ومعاهد، بإجمالي 500 متسابق، في تجربة تنافسية تعكس تطور التعليم الهندسي في مصر، وتؤكد أهمية الأنشطة التطبيقية في صقل مهارات الطلاب.

تتضمن المسابقة عددًا من التحديات الهندسية التي تستهدف تنمية مهارات الابتكار والتطبيق العملي، وتشمل:

• Spaghetti

• EPD

• Auto Strikers

• Architecture

• Innovation

• Entrepreneur

كما تتناول الفعاليات مسارات حديثة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز وعي الطلاب بأهمية الحلول المستدامة، ويشجعهم على التفكير في ابتكار تقنيات تدعم مستقبلًا أكثر كفاءة وصداقة للبيئة.

تمثل المسابقة منصة تعليمية وتطبيقية متميزة، حيث تتيح للطلاب:

• تطبيق المعارف الأكاديمية في مشروعات واقعية

• تطوير مهارات التفكير التحليلي والإبداعي

• العمل ضمن فرق وتحمل ضغط المنافسة

• اتخاذ قرارات هندسية فعّالة

كما تسهم في إعداد الطلاب لمتطلبات سوق العمل الهندسي الحديث، من خلال دمج الدقة العلمية بالابتكار العملي.

تشهد الفعالية مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات الهندسية، إلى جانب عدد من الشركات الداعمة، مما يوفر للطلاب فرصة مميزة للاحتكاك بالخبرات العملية وبناء شبكة علاقات مهنية قوية.

تقام المسابقة برعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة العاصمة، الأستاذ الدكتور حسام رفاعي – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور عمرو عبد الهادي – عميد كلية الهندسة بالمطرية، وتحت إشراف، الدكتور محمد حلمي عجمي – وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

تُعد “Triple S – Season 7” حدثًا بارزًا يجمع بين التنافس والابتكار والإبداع، ويؤكد الدور الحيوي للأنشطة الطلابية في دعم قدرات الشباب الهندسي، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة.