انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

جامعة العاصمة تنظم ندوة تعريفية حول منح وبرامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي

حسام الفقي

نظمت جامعة العاصمة ندوة تعريفية بعنوان “المنح الدراسية والمشروعات البحثية الدولية”، وذلك للتعريف ببرامج وفرص الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، التي تُعد من أبرز الجهات الدولية الداعمة للتعليم والبحث العلمي.

جاءت الندوة تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرقة الرابعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل ، حرص الجامعة على الانفتاح على النظم التعليمية العالمية، وإتاحة فرص تعليمية وبحثية متميزة تسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل الدولي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أهمية التوسع في برامج التعاون البحثي الدولي، والاستفادة من المنح والتمويلات التي تقدمها المؤسسات الدولية، لما لها من دور في تطوير البحث العلمي وتعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وتضمنت الندوة عرضًا تفصيليًا لبرامج الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، شمل:
•    منح الماجستير والدكتوراه 
•    برامج دعم المشروعات البحثية الدولية 
•    منح التبادل الأكاديمي 
•    الزمالات البحثية وفرص ما بعد الدكتوراه 
كما تم استعراض آليات التقديم، ومتطلبات القبول، ومعايير التقييم، بما يساعد الباحثين على الاستفادة المثلى من هذه الفرص.

ونُظمت الندوة من خلال مكتب العلاقات الدولية، تحت إشراف الدكتورة إسراء ياسر داود، في إطار جهود المكتب لتعزيز الحضور الدولي للجامعة، وتوفير منصة تفاعلية تدعم الباحثين في التعرف على فرص التعاون الدولي وبناء مسارات أكاديمية ذات طابع عالمي.

وتأتي هذه الندوة ضمن استراتيجية قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، الهادفة إلى تمكين الباحثين من الوصول إلى فرص التمويل الدولي، والمشاركة في مشروعات بحثية متعددة الجنسيات، بما يسهم في بناء شراكات أكاديمية مستدامة مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية.

وتؤكد جامعة العاصمة من خلال هذه الفعالية استمرار جهودها في دعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية تسعى إلى تحقيق التميز الأكاديمي والانفتاح على العالم.

منظومة البحث العلمي البحث العلمي تعزيز التدويل الأكاديمي جامعة العاصمة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
أسعار السيارات
