في ذكرى ميلاده .. حساب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للراحل محمد صبري

وجه حساب نادي الزمالك رسالة مؤثرة للاعب الراحل محمد صبري في ذكرى عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب :"اليوم، ذكرى ميلاد الابن الوفي للزمالك الراحل محمد صبري".



كان محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، توفي في شهر نوفمبر الماضي، عقب تعرضه لحادث مروع بسيارته أودي بحياته.

وكان قد أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن بطولة الراحل محمد صبري للأكاديميات تخليدا وتكريما لاسمه، موجها شكره لمجلس إدارة القلعة البيضاء على هذا الأمر.



قال هشام يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد أبوالعلا: "محمد صبري كانت مسيرته حافلة مع الزمالك بالبطولات والإنجازات ولمساته داخل الملعب كانت غير طبيعية وكان عاشق للزمالك وأشكر مجلس الإدارة على تكريم أولاده وهذا أمر رائع للغاية".