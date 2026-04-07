5 أيام متتالية.. متى تبدأ "راحة الموظفين" الطويلة بعد قرار الحكومة؟

أعلن رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح العاملين في مصر إجازة رسمية متصلة تمتد لخمسة أيام، وهي من أطول فترات الراحة خلال هذه الفترة، وتشمل موظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي هذا القرار ضمن تنظيم الإجازات الرسمية المرتبطة بمناسبات دينية ووطنية، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين 13 أبريل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، لتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص.

اجازة 5 أيام متتالية

تستند هذه الإجازة الممتدة أيضًا إلى قرار سابق صادر عن وزارة العمل، يضمن للعاملين المسيحيين في القطاع الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية، في إطار تعزيز مبدأ المساواة داخل بيئة العمل واحترام التنوع الديني.

ويشمل ذلك عددًا من المناسبات مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة، مع بعض التسهيلات مثل تأخير مواعيد الحضور في بعض الأيام.

وتبدأ الإجازة فعليًا يوم الخميس 9 أبريل بمناسبة خميس العهد، وهو يوم إجازة رسمية للمسيحيين، يليه يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل كعطلة أسبوعية معتادة.

ثم يأتي يوم الأحد 12 أبريل الموافق عيد القيامة المجيد، وهو أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للمسيحيين، قبل أن تختتم الفترة يوم الاثنين 13 أبريل بإجازة شم النسيم التي يستفيد منها جميع العاملين في الدولة.

وبذلك يصل إجمالي عدد أيام الإجازة المتصلة إلى خمسة أيام، ما يمنح هذه الفترة طابعًا مميزًا وفرصة للراحة والاستجمام، خاصة للفئات التي تستفيد من الإجازات الدينية.

كما أن القرار لا يقتصر على الأقباط الأرثوذكس فقط، بل يشمل أيضًا العاملين من الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية، تأكيدًا على شمولية الحقوق لجميع المواطنين.

موعد اجازة شم النسيم في مصر

بحسب الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، من المقرر أن يحين عيد شم النسيم 2026 يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وهو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة.

يظل يوم شم النسيم هو الإجازة الرسمية الوحيدة التي تشمل جميع المصريين دون استثناء، حيث يعد من الأعياد ذات الطابع الشعبي والتاريخي، ويحرص المواطنون خلاله على الخروج إلى المتنزهات والاحتفال بطرق تقليدية مميزة.

وفي سياق متصل، ينتظر العاملون في مصر إجازة أخرى خلال شهر مايو بمناسبة عيد العمال، ما يعكس استمرار جدول الإجازات الرسمية التي توفر فترات راحة متتالية على مدار العام.

الاجازات المتبقية في 2026

يتبقى فى أجندة العام الجارى عدد من الإجازات الرسمية، كالتالى:

- السبت 25 إبريل- عيد تحرير سيناء.

- الجمعة 1 مايو- عيد العمال.

- الثلاثاء 26 مايو- وقفة عرفات.

- الأربعاء 27 مايو- أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 17 يونيو- رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 30 يونيو- ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الخميس 23 يوليو- ذكرى ثورة 23 يوليو.

- الأربعاء 26 أغسطس- المولد النبوى الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر- ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973.