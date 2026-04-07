بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
أصل الحكاية

5 أيام متتالية.. متى تبدأ "راحة الموظفين" الطويلة بعد قرار الحكومة؟

أحمد أيمن

أعلن رئيس مجلس الوزراء، قرارا بمنح العاملين في مصر إجازة رسمية متصلة تمتد لخمسة أيام، وهي من أطول فترات الراحة خلال هذه الفترة، وتشمل موظفين في القطاعين الحكومي والخاص. 

ويأتي هذا القرار ضمن تنظيم الإجازات الرسمية المرتبطة بمناسبات دينية ووطنية، حيث تقرر أن يكون يوم الاثنين 13 أبريل إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، لتشمل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاعين العام والخاص. 

اجازة 5 أيام متتالية

تستند هذه الإجازة الممتدة أيضًا إلى قرار سابق صادر عن وزارة العمل، يضمن للعاملين المسيحيين في القطاع الخاص الحصول على إجازات مدفوعة الأجر خلال أعيادهم الدينية، في إطار تعزيز مبدأ المساواة داخل بيئة العمل واحترام التنوع الديني. 

ويشمل ذلك عددًا من المناسبات مثل عيد الميلاد، والغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة، مع بعض التسهيلات مثل تأخير مواعيد الحضور في بعض الأيام. 

وتبدأ الإجازة فعليًا يوم الخميس 9 أبريل بمناسبة خميس العهد، وهو يوم إجازة رسمية للمسيحيين، يليه يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل كعطلة أسبوعية معتادة. 

ثم يأتي يوم الأحد 12 أبريل الموافق عيد القيامة المجيد، وهو أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للمسيحيين، قبل أن تختتم الفترة يوم الاثنين 13 أبريل بإجازة شم النسيم التي يستفيد منها جميع العاملين في الدولة. 

وبذلك يصل إجمالي عدد أيام الإجازة المتصلة إلى خمسة أيام، ما يمنح هذه الفترة طابعًا مميزًا وفرصة للراحة والاستجمام، خاصة للفئات التي تستفيد من الإجازات الدينية. 

كما أن القرار لا يقتصر على الأقباط الأرثوذكس فقط، بل يشمل أيضًا العاملين من الطوائف الكاثوليكية والبروتستانتية، تأكيدًا على شمولية الحقوق لجميع المواطنين. 

موعد اجازة شم النسيم في مصر

بحسب الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية، من المقرر أن يحين عيد شم النسيم 2026 يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026، وهو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين فى قطاعات الدولة المختلفة.

يظل يوم شم النسيم هو الإجازة الرسمية الوحيدة التي تشمل جميع المصريين دون استثناء، حيث يعد من الأعياد ذات الطابع الشعبي والتاريخي، ويحرص المواطنون خلاله على الخروج إلى المتنزهات والاحتفال بطرق تقليدية مميزة. 

وفي سياق متصل، ينتظر العاملون في مصر إجازة أخرى خلال شهر مايو بمناسبة عيد العمال، ما يعكس استمرار جدول الإجازات الرسمية التي توفر فترات راحة متتالية على مدار العام. 

الاجازات المتبقية في 2026

يتبقى فى أجندة العام الجارى عدد من الإجازات الرسمية، كالتالى:

- السبت 25 إبريل- عيد تحرير سيناء.

- الجمعة 1 مايو- عيد العمال.

- الثلاثاء 26 مايو- وقفة عرفات.

- الأربعاء 27 مايو- أول أيام عيد الأضحى المبارك.

- الأربعاء 17 يونيو- رأس السنة الهجرية.

- الثلاثاء 30 يونيو- ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الخميس 23 يوليو- ذكرى ثورة 23 يوليو.

- الأربعاء 26 أغسطس- المولد النبوى الشريف.

- الثلاثاء 6 أكتوبر- ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

قرية البسقلون

150 جرام ذهب في المنيا| مؤسس مبادرة تيسير الزواج يكشف تفاصيل القرار ويرد بحسم على الجدل المثار

صورة موضوعية

ماذا دار في لقاء البرقي الأسبوعي؟.. ملفات متنوعة على طاولة محافظ البحر الأحمر ومتابعة جادة لإيجاد الحلول

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تُشعل حراكًا فنيًا مزدوجًا | المسرح القومي يستعد لدورته الـ19.. و«السينما تيك» يعود إلى الواجهة

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد