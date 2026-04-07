محمد ربيع: يجب مراعاة احتياجات الطبقة الفقيرة عند تنفيذ أي سياسات لترشيد الاستهلاك

رحب الدكتور البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بانضمام الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات الأدوية، لعضوية حزب الوفد، مؤكدًا أنه أحد القامات الوطنية وأحد رواد صناعة الدواء في مصر.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد ربيع عن فخره وإعتزازه بالانضمام إلى حزب ليبرالي يعكس طموح جميع المصريين.

وقال الدكتور محمد ربيع إن انضمامه للوفد جاء رغبةً في توظيف خبراته وإمكانياته لخدمة المجتمع، بعد مسيرة طويلة في قطاع الشركات، وبعد تجاوزي سن الستين، رغبت في الانضمام إلى جهة أستطيع من خلالها أن أساهم بإمكانياتي في خدمة المجتمع.

وأشار ربيع إلى أنه اختار حزب الوفد تحديدًا لأنه حزب ليبرالي يتيح له التعبير عن أفكاره والمساهمة في نشر الوعي والتطوير، بعيدًا عن الانتماء للأحزاب التي لا تتوافق مع رؤيته، وأنا شعرت بالحاجة إلى الانضمام إلى حزب الوفد، خاصة بعد فوز الدكتور البدوي شحاتة، الذي غيّر شكل حزب الوفد وأعاد الحياة له بعد ٨ سنوات انخفضت فيهم شعبية الحزب، وخرج من دائرة المنافسة.

وأضاف "ربيع": أريد أن أخدم المجتمع من خلال الوفد، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياسية.

وأكد ربيع على أهمية تحمل كل فرد لمسؤوليته في تنمية المجتمع: "يجب أن يبدأ كل شخص بنفسه، ويقوم بدوره بما يرضي الله، لا أن نلقي كل المسؤولية على الحكومة فقط، إن عمل كل فرد في مكانه بشكل جاد سيؤدي إلى تغيير ملموس في البلد".

وبالنسبة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، شدد الدكتور محمد ربيع، على ضرورة مراعاة احتياجات الطبقات البسيطة عند تنفيذ أي سياسات لترشيد الاستهلاك، قائلًا: الترشيد يجب أن يُطبّق على الطبقات القادرة، أما الطبقة الكادحة فلا تحتمل المزيد من العبء، كما يجب على المؤسسات الخيرية أن تلعب دورها في توزيع السلع ومساعدة الفقراء، ومن جهته أكد على دعمه للقوافل الطبية التى سينظمها الحزب فى المحافظات والقرى والنجوع بالأدوية، إيمانًا بالمسؤولية الإجتماعية.

وأضاف الدكتور محمد ربيع أن الصناعة تتطلب وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا في البحث والتطوير، مشيرًا إلى ضرورة اهتمام الدولة بالزراعة والسياحة، حيث يمكن التركيز عليهما لتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

مؤكدًا أن مصر بلد زراعي، ويجب توفير المقومات اللازمة للزراعة وجودة الإنتاج، والاهتمام بالصناعات المكملة للإنتاج الزراعي، فبهذا يمكن مضاعفة الناتج القومي للبلد بشكل كبير.

وبالنسبة لـ"قطاع السياحة" قال ربيع: يجب الاهتمام بتعليم وتدريب المواطنين في المناطق السياحية طريقة التعامل مع السائح من لحظة ما ينزل من الطائرة إلى مصر، وحتى عودته.

فيجب أن يُعامل معاملة تليق به، وبشكل مصر، إنما اليوم، وللأسف، هناك من يسيء إلى السائحين، وكلٌّ يسعى لتحقيق مكاسب شخصية منهم، وهو أمر مؤسف.

ومن جانبه، قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، تعيين الدكتور محمد ربيع مسؤول القوافل الطبية لحزب الوفد، وعضوًا بمجلس أمناء بيت الخبرة، ومعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بحزب الوفد.