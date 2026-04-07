عنابة للفيلم المتوسطي يكرّم الفنانة الجزائرية بهية راشدي

يكرّم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته السادسة الفنانة الجزائرية القديرة بهية راشدي، بمنحها جائزة العناب الذهبي لإنجازات الحياة، تقديرًا لمسيرة طويلة وحافلة بالعطاء الفني، أسهمت خلالها في إثراء الساحة الفنية الجزائرية وتطوير الدراما والسينما.



وتعتبر بهية راشدي واحدة من أبرز رموز الفن الجزائري، حيث تميزت بأدوارها المتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما، وساهمت بشكل كبير في نقل الثقافة الجزائرية إلى الجمهور العربي والعالمي. ومن خلال مسيرتها المهنية الغنية، نجحت راشدي في تقديم أعمال فنية تجمع بين العمق الإنساني والرسائل الاجتماعية، ما جعلها مصدر إلهام للأجيال الصاعدة من الفنانين والمبدعين.



وأكد منظمو المهرجان أن منح جائزة العناب الذهبي لبهية راشدي يأتي كاعتراف بمساهمتها الكبيرة في إثراء الفن الجزائري والمتوسطي، بالإضافة إلى دورها في تعزيز التبادل الثقافي بين الجزائر ودول البحر الأبيض المتوسط من خلال أعمالها الفنية المتميزة.



وتعليقًا على التكريم، أعربت بهية راشدي عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، مشيرة إلى أنها فخر لها أن يُعترف بمسيرتها الطويلة وأن تكون جزءًا من تاريخ السينما والدراما الجزائرية.



يُذكر أن مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، الذي يُعقد سنويًا بمدينة عنابة الجزائرية، يعد من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والفني بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع المواهب السينمائية الشابة.