انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
00
س
:
00
د
:
00
ث
قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة
مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عنابة للفيلم المتوسطي يكرّم الفنانة الجزائرية بهية راشدي

محمد نبيل

يكرّم مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في دورته السادسة الفنانة الجزائرية القديرة بهية راشدي، بمنحها جائزة العناب الذهبي لإنجازات الحياة، تقديرًا لمسيرة طويلة وحافلة بالعطاء الفني، أسهمت خلالها في إثراء الساحة الفنية الجزائرية وتطوير الدراما والسينما.
 

وتعتبر بهية راشدي واحدة من أبرز رموز الفن الجزائري، حيث تميزت بأدوارها المتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما، وساهمت بشكل كبير في نقل الثقافة الجزائرية إلى الجمهور العربي والعالمي. ومن خلال مسيرتها المهنية الغنية، نجحت راشدي في تقديم أعمال فنية تجمع بين العمق الإنساني والرسائل الاجتماعية، ما جعلها مصدر إلهام للأجيال الصاعدة من الفنانين والمبدعين.

وأكد منظمو المهرجان أن منح جائزة العناب الذهبي لبهية راشدي يأتي كاعتراف بمساهمتها الكبيرة في إثراء الفن الجزائري والمتوسطي، بالإضافة إلى دورها في تعزيز التبادل الثقافي بين الجزائر ودول البحر الأبيض المتوسط من خلال أعمالها الفنية المتميزة.
 

وتعليقًا على التكريم، أعربت بهية راشدي عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، مشيرة إلى أنها فخر لها أن يُعترف بمسيرتها الطويلة وأن تكون جزءًا من تاريخ السينما والدراما الجزائرية.
 

يُذكر أن مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، الذي يُعقد سنويًا بمدينة عنابة الجزائرية، يعد من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز الحوار الثقافي والفني بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، وتشجيع المواهب السينمائية الشابة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

بتوقيت مصر .. متى تنتهي مهلة ترامب للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب ضد إيران؟

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين

صرف معاشات 6 أشهر دفعة واحدة | قرار رسمي في الزراعيين لهذه المناسبة

طائرة يوم القيامة' الأمريكية

قبيل انتهاء مهلة ترامب.. إقلاع "طائرة يوم القيامة" الأمريكية يرفع حرارة التوتر مع إيران

مظهر شاهين

الأوقاف تحيل مظهر شاهين للتحقيق .. وتحظر الظهور الإعلامي بدون تصريح

سعر الدولار

رسميا.. ارتفاع سعر الدولار في مصر يوم الثلاثاء

الدبلوماسي محمد صفا

يضرب إيران بالنووي الليلة | دبلوماسي سابق يفضح خدعة ترامب بتحذير خطير

ضبط المتهم في المنوفية

ضبط نقاش تعدى على ابنتي شقيقه القصّر في المنوفية

من المأساة إلى الحقيقة|عودة ندى بعد 12 عاما من الاختطاف..وجارهم: زوج ابنة الخاطفة يكشف السر

من المأساة إلى الحقيقة | عودة ندى بعد 12 عاما اختطاف .. وجارهم: زوج ابنة الخاطفة كشف المستور

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري

بعد تعثر الأهلي .. ترتيب الدوري المصري في مرحلة الصراع على اللقب

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي للجماهير : هل الأهلي فرّط في فرص الفوز بالدوري

يارا

إعلامي يكشف تفاصيل استبعاد يارا عاطف من إدارة المباريات

بالصور

الڤيب يرفع خطر بهذه الأنواع من السرطان.. احذرها

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم

نبات السدر سر الجمال الطبيعى.. اعرفى فوائده المذهلة للشعر والبشرة

فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة

هل تسبب السجائر الإلكترونية السرطان؟ دراسة علمية تثير القلق

علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان

لو مش بتحب الفسيخ والرنجة.. بديل شهى في شم النسيم وغني بالفوائد

السردين
السردين
السردين

فيديو

ابنة شقيقة صباح

تحرك إنساني لافت.. الداخلية تتهي أزمة ابنة شقيقة الفنانة صباح في مصر

لغز طفل الإسكندرية

أنت جايب الطفل دا منين؟.. القصة الحقيقية لاختطـ ـاف الطفل زين بالإسكندرية

صـــ.ـاروخ وردي على تـ.ـل أبيــ.ـب

الحرس الثوري يطلق صـــ.ـاروخا ورديا على تـ.ـل أبيــ.ـب بعد نداء طفلة إيرانية

هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد

بشكل ساخر| هشام ماجد يعلن استبعاد هنا الزاهد.. والفنانة ترد بشكل غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد