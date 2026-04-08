برلمان

نائب: تعليق العمليات العسكرية فرصة لإعادة ضبط المشهد الإقليمي

النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، إن تعليق العمليات العسكرية في المنطقة يمثل فرصة مهمة لإعادة ضبط المشهد الإقليمي وفتح المجال أمام مسارات التهدئة والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في خفض حدة التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل أداء دورها التاريخي والمحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك بفاعلية في تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يعزز فرص الحوار ويحد من احتمالات التصعيد العسكري .

وأوضح عضو مجلس الشيوخ ، أن الدبلوماسية المصرية تتمتع بثقة مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، وهو ما يجعلها قادرة على لعب دور الوسيط النزيه الذي يسعى إلى تحقيق التوازن وحماية أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحركات القيادة السياسية المصرية تعكس رؤية الدولة القائمة على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لحل الأزمات، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة أساسية في دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

الحلول الدبلوماسية مسارات التهدئة النائب شعبان رأفت عبد اللطيف الولايات المتحدة الأمريكية إيران

