وكيل خارجية النواب: تحركات مصر الدبلوماسية كانت حاسمة في احتواء التصعيد بالمنطقة

أكدت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سحر البزار اليوم "الأربعاء"، أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية المصرية لعبت دورا حاسما في احتواء التصعيد الأخير وتهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.

وأشارت البزار"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن هذه الجهود تجسد قدرة مصر على العمل كوسيط مسؤول وموثوق يسهم في استقرار المنطقة.

وأضافت أن الدبلوماسية المصرية لم تقتصر على إدارة الأزمة العسكرية فقط، بل حرصت على الحد من التداعيات السلبية للصراع على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، موضحة أن مصر تواصل التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز مسارات السلام وإرساء استقرار دائم في المنطقة.

وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن الدور المصري في التهدئة يعكس نهجا ثابتا يقوم على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل مع مختلف الأطراف لردم فجوات الثقة وفتح قنوات للحوار البناء، لافتة إلى أن هذه الجهود ساهمت أيضا في الحد من المخاطر البيئية والإنسانية المحتملة التي قد تترتب على استمرار التصعيد.

وأشارت إلى أن نجاح مصر في دفع مسار وقف إطلاق النار يعزز مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق في دعم مسارات السلام.

وأكدت البزار أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الخطوة المهمة والعمل على ترسيخ وقف دائم لإطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة، مشددة على التزام مصر الدائم بدعم الحلول القائمة على الحوار واحترام قواعد القانون الدولي.