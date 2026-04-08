رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
برلمان

برلماني: مصر لعبت دورًا محوريًا في احتواء التصعيد الإقليمي ودعم مسار التفاوض

المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ
المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ
حسن رضوان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في بذل كل جهد صادق ومخلص من أجل إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، يعكس بوضوح ثوابت السياسة المصرية القائمة على تغليب صوت الحكمة والحفاظ على أمن واستقرار الشعوب، في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد.

وأوضح كشر، في بيان له، أن الدولة المصرية لعبت دورًا محوريًا في احتواء حالة التصعيد غير المسبوقة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن العالم كان يترقب بقلق شديد تداعيات المواجهة، قبل أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الدفع نحو وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والدخول في مسار تفاوضي، وهو ما يمثل انتصارًا لصوت العقل والحلول السياسية التي دافعت عنها مصر منذ البداية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التحركات المصرية على المستويين السياسي والدبلوماسي أسهمت بشكل واضح في تهدئة الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة تحركت انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في المنطقة للحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، ومنع انزلاقه إلى صراعات واسعة قد تهدد مقدرات شعوب المنطقة والعالم بأسره.

وأشار كشر إلى أن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار دول الخليج الشقيقة يمثل ركيزة أساسية في تحركاتها الإقليمية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أكدت بوضوح أن أي ترتيبات أو تفاهمات قد تخرج عن المفاوضات المقبلة يجب أن تراعي الشواغل الأمنية المشروعة للدول الخليجية، بما يضمن تحقيق توازن حقيقي يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

كما شدد على أن الجهود المصرية لا تقتصر على احتواء التصعيد بين القوى الكبرى في المنطقة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى دعم الاستقرار في الساحات الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها لبنان، من خلال العمل مع الأطراف الدولية والإقليمية لمنع اتساع رقعة التوتر ودعم مسارات الحل السياسي.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد أن مصر ستواصل تحركاتها النشطة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، ومن بينهم باكستان وتركيا، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن الدبلوماسية المصرية ستظل حاضرة بقوة لحماية مصالح شعوب المنطقة وترسيخ مسار السلام والتنمية.

