رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
أول رد من إيران على الهجوم الإسرائيلي ضد لبنان
لقاء مرتقب غدا في إسلام آباد.. أمريكا وإيران على طاولة التهدئة وسط تهديدات بهرمز
‏رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إليزابيث شاكر: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر
النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر
حسن رضوان

أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن الدور المصري المحوري في استكمال مسار المفاوضات الإقليمية والدولية يعكس بوضوح ثقل الدولة ومكانتها كركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن التحركات المصرية المتزنة أصبحت صمام أمان حقيقي في مواجهة التوترات المتصاعدة.

وأوضحت النائبة إليزابيث شاكر، في بيان لها اليوم، أن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ المنطقة من الانزلاق نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، مؤكدة أن هذا التطور الإيجابي يعكس أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية ولغة الحوار على منطق القوة، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة.

تهيئة المناخ المناسب لاستمرار المفاوضات

وأشارت إلى أن الجهود المصرية لعبت دورًا بارزًا في تهيئة المناخ المناسب لاستمرار المفاوضات، ما ساهم بشكل مباشر في تهدئة الأوضاع وفتح آفاق جديدة أمام استقرار المنطقة، لافتة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد توازنه تدريجيًا مع تراجع حدة التوترات التي تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الدولية.

وأكدت النائبة إليزابيث شاكر أن استمرار الجهود المصرية يعكس التزام الدولة بدورها التاريخي في دعم السلام الإقليمي والدولي، والعمل على تجنيب الشعوب ويلات الصراعات، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع.

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

