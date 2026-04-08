كومباني يكتب التاريخ مع بايرن.. حصيلة مذهلة في أول 100 مباراة

دخل فينسنت كومباني المدير الفني لـبايرن ميونخ مرحلة تاريخية جديدة بعدما خاض مباراته رقم 100 مع الفريق محققا أرقاما لافتة عززت مكانته بين كبار المدربين في تاريخ النادي البافاري.

فوز ثمين على ريال مدريد

وقاد كومباني فريقه لتحقيق انتصار مهم بنتيجة 2-1 على ريال مدريد في مواجهة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سجل لويس دياز وهاري كين هدفي بايرن بينما أحرز كيليان مبابي هدف الفريق الإسباني.

أرقام مذهلة في 100 مباراة

وبحسب بيانات ترانسفير ماركت، حقق كومباني 76 فوزا خلال أول 100 مباراة مقابل 13 تعادلًا و11 خسارة، مع فارق أهداف كبير بلغ 302 مقابل 100 ليؤكد بصمته القوية مع الفريق منذ توليه المهمة في صيف 2025.

ووصل معدل نقاط كومباني إلى 2.41 نقطة في المباراة الواحدة وهو نفس معدل بيب جوارديولا خلال فترة تدريبه لبايرن ميونخ ما يعكس قوة الأداء والاستمرارية التي يقدمها المدرب البلجيكي.

عند مقارنة أرقام كومباني بأساطير التدريب في بايرن يظهر تقارب كبير مع أسماء بارزة، مثل يوب هاينكس الذي حقق الثلاثية التاريخية وهانزي فليك الذي قاد الفريق لإنجاز مماثل في 2020، حيث يتفوق الأخير بمعدل نقاط بلغ 2.53.

التحدي الأكبر: دوري الأبطال

ورغم هذه الأرقام المميزة، يبقى التحدي الأكبر أمام كومباني هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا البطولة التي تمثل المعيار الأهم لنجاح مدربي بايرن ميونخ عبر التاريخ.

وتأمل جماهير النادي الألماني أن يتمكن كومباني من قيادة الفريق نحو اللقب الأوروبي السابع، ليضع اسمه إلى جانب أعظم المدربين الذين مروا على النادي.