ستارمر يدعو الأطراف المتنازعة إلى جعل الهدنة "دائمة"

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط إلى جعل الهدنة التي تم التوصل إليها دائمة، مؤكدًا ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار؛ بما في ذلك في لبنان.

جاء ذلك خلال زيارة ستارمر إلى السعودية اليوم/الأربعاء/، حيث أوضح أن المملكة المتحدة على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين.

وردًا على سؤال بشأن طبيعة علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نفى وجود توتر، مشددًا على أن مبادئه وقيمه تفرض عدم الانخراط في أي عمل عسكري دون أساس قانوني واضح وخطة مدروسة وقابلة للتنفيذ.