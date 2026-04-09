تحذير في موسم الربيع: حساسية حبوب اللقاح تهدد الأطفال والكبار

مع حلول فصل الربيع، يزداد انتشار حساسية حبوب اللقاح بين الأطفال والكبار، ما يؤدي إلى أعراض مزعجة تؤثر على الحياة اليومية.

فأن التغيرات الجوية وارتفاع تركيز حبوب اللقاح في الهواء تسبب العطس المستمر، انسداد أو سيلان الأنف، حكة العيون، وتهيج الحلق. وفي بعض الحالات، قد تصل الحساسية إلى مشاكل تنفسية مزمنة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

نصائح للتقليل من الأعراض:

الابتعاد عن الحدائق والزهور وقت نشاط حبوب اللقاح العالي

ارتداء نظارات شمسية لتقليل ملامسة العيون

غسل الوجه واليدين والشعر بعد العودة من الخارج

استخدام أجهزة ترشيح الهواء في المنزل

استشارة الطبيب لو ظهرت أعراض شديدة أو متكررة

كما حذر الأطباء من استخدام الأدوية دون وصفة، مؤكدين على أهمية التشخيص الصحيح ووضع خطة علاجية مناسبة لكل شخص