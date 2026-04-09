وكيل تشريعية الشيوخ: التحرك المصري يقطع الطريق على التصعيد ويدعم استقرار المنطقة

ثمن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو خفض التوترات التي كانت تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وقال "الشريف"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، إن مصر تنطلق في مواقفها من رؤية استراتيجية واضحة تقوم على دعم السلام والحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لطالما دعت إلى تجنب التصعيد العسكري، لما له من آثار سلبية على أمن المنطقة واستقرارها، فضلاً عن تأثيراته المباشرة على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

وأضاف النائب النائب أحمد حلمى الشريف أن تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر بأشقائها العرب، ويؤكد أن القاهرة تضع أمن هذه الدول ضمن أولوياتها الاستراتيجية، باعتبار أن استقرار المنطقة يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة موضحاً أن مصر تمتلك خبرة دبلوماسية كبيرة في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يعزز فرص نجاح التحركات المصرية في دعم جهود السلام، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول دائمة وشاملة.

وقال إن مصر ستظل دائمًا صوت العقل والحكمة في المنطقة، ولن تتوانى عن القيام بدورها التاريخي في دعم الاستقرار الإقليمي، وستواصل تحركاتها الدؤوبة من أجل إنهاء الصراعات، لأن مصر تؤمن بأن السلام هو الطريق الوحيد نحو مستقبل آمن ومستقر لشعوب المنطقة والعالم.