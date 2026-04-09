بدون مشاركة الرقم .. واتساب تبدأ طرح ميزة اسم المستخدم في الدردشة

يقوم تطبيق واتساب بتفعيل أسماء المستخدمين للسماح للمستخدمين بالدردشة دون مشاركة أرقام الهواتف، وإضافة ضوابط خصوصية أقوى، وتغيير طريقة تواصل الأشخاص على واتساب.

يستعد تطبيق واتساب لتغيير طريقة تواصل الأشخاص على منصته من خلال إطلاق ميزة اسم المستخدم التي طال انتظارها والتي ستسمح للمستخدمين بالدردشة دون مشاركة أرقام هواتفهم.

التواصل الآمن

من المتوقع أن يعمل نظام أسماء المستخدمين على جميع إصدارات واتساب، بما في ذلك أندرويد، وiOS، وويندوز، والويب. وبمجرد إطلاقه بالكامل، سيُتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء أسماء مستخدمين فريدة مرتبطة بحساباتهم، مما يُسهّل التواصل الآمن مع الحفاظ على خصوصية أرقام الهواتف.

تبيق واتساب

ميزة اسم المستخدم

للوصول إلى هذه الميزة، سيجد المستخدمون المؤهلون خيار "اسم المستخدم" في إعدادات ملفهم الشخصي على واتساب. صُممت عملية الإعداد لتكون بسيطة، مما يسمح للمستخدمين باختيار اسم مستخدم مفضل والتواصل مع الآخرين من خلاله بدلاً من رقم الهاتف.

على الجانب الاخر قد وضع تطبيق واتساب قواعد واضحة لإنشاء أسماء المستخدمين و يجب أن يتراوح طول كل اسم مستخدم بين 3 و35 حرفًا، وأن يتضمن حرفًا واحدًا على الأقل، وأن يقتصر على الأحرف الصغيرة والأرقام والنقاط والشرطات السفلية. لا يجوز أن تبدأ أسماء المستخدمين بـ "www." أو تنتهي بامتدادات نطاقات مثل ".com" أو ".net"، وذلك لتجنب الخلط مع المواقع الرسمية.

يعد من أبرز مزايا هذه الخاصية تكاملها مع منظومة ميتا الأوسع. يجب أن يكون اسم المستخدم متاحًا على جميع منصات ميتا، بما في ذلك إنستغرام وفيسبوك، قبل استخدامه على واتساب. إذا كان اسم المستخدم المطلوب مستخدمًا بالفعل على إنستجرام أو فيسبوك، فيجب على المستخدمين التحقق من ملكيته عبر مركز حسابات ميتا قبل استخدامه على واتساب.

لتعزيز الأمان، من المتوقع أن يوفر واتساب أيضًا "مفتاح اسم المستخدم" الاختياري، وهو رمز مكون من أربعة أرقام يُطلب عند اتصال شخص ما بمستخدم لأول مرة. تضمن هذه الطبقة الإضافية أن الأشخاص الذين يعرفون اسم المستخدم والمفتاح فقط هم من يمكنهم بدء المحادثات.

مخاطر الخصوصية



ومع ذلك، لا تزال المخاوف المتعلقة بالخصوصية قائمة. فاستخدام نفس اسم المستخدم عبر واتساب وإنستغرام وفيسبوك قد يُسهّل على الآخرين ربط الملفات الشخصية عبر هذه المنصات، مما قد يُقلّل من إمكانية إخفاء الهوية.

سيستمر طرح الميزة تدريجياً خلال الأشهر القادمة، حيث سيراقب واتساب الأداء عن كثب قبل توسيع نطاق الوصول ليشمل المزيد من المستخدمين. وفي حال اعتمادها على نطاق واسع، قد تُشكل ميزة اسم المستخدم إحدى أكبر التحسينات التي طرأت على خصوصية المنصة في السنوات الأخيرة، مما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر في كيفية تواصلهم عبر الإنترنت.



