انطلاق معرض إيجي بيوتي أفريكا 2026 بمشاركة إفريقية لصناعة التجميل من 28 دولة بالقاهرة



تنطلق الدورة السابعة من معرض "إيجي بيوتي أفريكا" خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، وبرعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ليؤكد مكانة مصر كمنصة رئيسية لصناعات التجميل على مستوى إفريقيا.

ويعد المعرض الأكبر في القارة الإفريقية المتخصص في مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات المنظفات، حيث يجمع تحت سقف واحد كبرى الشركات المحلية والعالمية، إلى جانب أجنحة دولية تمثل أكثر من 10 دول، ما يتيح فرصًا واسعة للتعاون التجاري والتصديري.

وتتضمن نسخة هذا العام 3 قطاعات رئيسية تشمل مستحضرات التجميل والعناية بالشعر والبشرة، والعطور والزيوت العطرية، بالإضافة إلى صناعات المنظفات والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف، ما يعكس التكامل الصناعي داخل الحدث. كما ينضم معرض "إيجي برفيوم أفريكا" بمشاركة أكثر من 100 دار عرض عالمية، إلى جانب معرض "ديت كيم أفريكا" المتخصص في الخامات والزيوت والمنظفات، لتعزيز فرص التعاون بين الصناعات المختلفة.

ويشارك في المعرض أكثر من 350 شركة من 28 دولة، ويستهدف استقبال أكثر من 25 ألف زائر تجاري من مختلف الجنسيات، في ظل اهتمام متزايد من الأسواق الإفريقية والعربية، مع تنظيم فعاليات مصاحبة تشمل مؤتمرًا طبيًا متخصصًا في مجالات الصيدلة ، إلى جانب مؤتمر لمناقشة أحدث تطورات صناعات المنظفات والكيماويات والعطور.

ويعتمد المعرض على برنامج لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) الذي يتيح تنظيم اجتماعات مباشرة بين العارضين والمستوردين من إفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة. وأكد المهندس أشرف إمام، مدير المعرض، أن الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين الشركات وعرض أحدث الابتكارات في صناعة التجميل، بما يدعم نمو القطاع وزيادة قدرته التنافسية.