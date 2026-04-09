مستقبل وطن بالإسكندرية يهنئ وكيل بطريركية الأقباط بعيد القيامة

قام وفد من حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين المحافظة، بزيارة بطريركية الأقباط الأرثوذكس بمحطة الرمل، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقبال الوفد القمص إبرام آميل، وكيل البطريركية المرقسية بالإسكندرية، وذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على دعم قيم الوحدة الوطنية وتعزيز أواصر الترابط والإخاء بين أبناء الوطن.

وتبادل الجانبان التهاني والتأكيد على أهمية ترسيخ قيم المحبة والتسامح، بما يعكس وحدة النسيج الوطني المصري، وذلك بحضور اللواء يحيى عيسوي داود الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائبة عبير فؤاد عضو مجلس النواب، والمهندس البديوي السيد الأمين المساعد للحزب بالمحافظة.

وأعرب القمص إبرام آميل، وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، عن ترحيبه بوفد حزب مستقبل وطن، مؤكدًا أهمية مثل هذه الزيارات التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، حيث دار حديث ودي حول دعم قيم الوحدة الوطنية والتسامح الديني.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن الوحدة الوطنية تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المصريين يتميزون بالترابط والإخاء والتمسك بالقيم الدينية التي تدعو إلى السلام والمحبة، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار والتنمية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أكد اللواء يحيى عيسوي داود، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الحزب في تهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تأتي في إطار الدور الوطني والمجتمعي للحزب، وترسيخا لقيم المواطنة والتعايش المشترك، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية ستظل الركيزة الأساسية لقوة الدولة المصرية واستقرارها.

وأشار قيادات حزب مستقبل وطن إلى أن الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط يعد دليلًا واضحًا على قوة العلاقات والمحبة التي تجمع نسيج الشعب المصري الواحد، مؤكدين أن مثل هذه المناسبات تعزز روح الانتماء والعمل المشترك من أجل رفعة الوطن.

جاءت الزيارة بحضور ريهام مشالي أمينة العلاقات العامة بالمحافظة، وصلاح عبدالقادر أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، وهدير عتمان أمينة السياحة والاثار بالمحافظة، والدكتورة سمر الجابري أمينة العمل الأهلي بالمحافظة، ورامي فيكتور، ومحمد أبو هندية أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وهبة الطويل أمين مساعد الشؤون الاقتصادية، ولفيف من قيادات الحزب بالاسكندرية.

واختتمت الزيارة بالتأكيد على استمرار التواصل والتعاون لتعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، ويدعم جهود بناء وطن يسوده الاستقرار والمحبة.