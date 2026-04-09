الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى وفاة فؤاد خليل .. تعرف على أبرز محطاته الفنية وأشهر إفيهاته

أحمد البهى

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان فؤاد خليل، والذي يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا على الشاشة المصرية. 

بدأ فؤاد خليل حياته الفنية مبكرا في سن الـ11، عندما أسس فرقة مع بعض أصدقائه، فظهر لأول مرة في مسرحية "سوق العصر" عام 1968، لكنه استكمل دراسته بكلية طب أسنان 1961 بجامعة الإسكندرية.

خلال دراسته انضم فؤاد خليل إلى فرق المسرح الجامعي، حيث شارك في فرقة هواة التي أسسها الشقيقان منير وممدوح فتح الله، وكانت تضم الفنان الراحل نور الشريف ومحيي إسماعيل والفنان حسن حسين، وبعد ذلك تقدم لاختبارات معهد الفنون المسرحية، لكنه رسب مرتين بسبب بعد أن رفضه  المخرج زكي طليمات والفنان جلال الشرقاوي عضوي لجنة التحكيم. 

قدم الفنان فؤاد خليل الكثير من الأدوار الكوميدية، التي تركت بصمة في نفوس الجمهور، حتى إن كانت أدوارًا ثانوية، مثل “حبك نار، أبو خطوة، صايع بحر، البيضة والحجر”، كما قدم عدد من  الأعمال المسرحية مثل "يا أنا يا أنت، الدنيا مقلوبة، وشك حلو، عيلة محصلتش"، وغيرها من المسرحيات.

ومن أشهر أعمال فؤاد خليل، التي ما زالت تتكرر ايفيهاتها حتى يومنا هذا، فيلم "الكيف" مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حيث اشتهرت بسببه جملة "بحبك يا ستمونى مهما الناس لاموني".

