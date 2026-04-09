فيلم مغربي وآخر فلسطيني.. التفاصيل الكاملة للمشاركات العربية في مهرجان كان

أعلن منذ قليل عن الأعمال العربية المقرر أن تشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال 79 ، وتحديدا في مسابقة نظرة ما الرسمية.

في السطور التالية نرصد تلك الافلام وأهم المعلومات عنها: أولى المشاركات العربية هذا العام، من خلال الفيلم الفلسطيني «البارحة ما نامت عين» ، للمخرج والكاتب راكان مياسي في مسابقة نظرة ما، و تدور الأحداث في قرية بدوية في سهل البقاع، حيث

تختفي «جمرة» بعد اتهامها بإحراق سيارة حبيبها الذي تزوّج

غيرها، لتقود رحلة البحث عنها إلى كشف أسرار تتصاعد معها التوترات داخل مجتمع مغلق تحكمه الأعراف.

ويمثل العمل التجربة الروائية الطويلة لمخرجه، والذي وُلد في ألمانيا ويقيم في بروكسل، درس السينما وعلم النفس في لبنان، وتدرّب مع عباس كيارستمي، متأثرًا بأسلوب بيلا تار.

وقدم عدد من الأفلام القصيرة حصدت من خلالها جوائز دولية، مثل أفلامًا مثل بونبونة ، غدًا يأتي الحب، المفتاح .

كما تشارك المخرجة المغربية ليلى المراكشي إلى مهرجان

«كان» السينمائي بفيلمها الجديد La Mast Dulce، ضمن قسم نظرة ما ايضاً،

ويتناول حياة عاملات مغربيات في مزارع الفراولة في الأندلس، حيث يسلّط الضوء على ظروف العمل القاسية، والانتهاكات والتحدّيات اليومية التي تواجهها هؤلاء النساء في بيئة هشة، من خلال شخصيات متعدّدة، يرصد الفيلم صراعات خفيّة بين الحاجة والكرامة والانتماء.



الفيلم من بطولة فاطمة عاطف، ونسرين الراضي، وهاجر كريكع وحنان بنموسى.

وقد تم تصوير الفيلم بين دولة المغرب تحديدًا طنجة ومناطق متعددة في إسبانيا.



وكانت مخرجة العمل ليلى المراكشي قد شاركت ضمن المسابقة ذاتها بفيلمي ماروك و القضية.