قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري
أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من الصفقات الجديدة
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
تأجيل بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما
«حماية المستهلك» تحذّر من العروض الوهمية وصفحات مجهولة تنصب على المواطنين |تفاصيل
انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد - 2"
فيلم مغربي وآخر فلسطيني.. التفاصيل الكاملة للمشاركات العربية في مهرجان كان
الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية
الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي بسبب مخالفات برنامج ستاد الأهلي
هيئة الأرصاد الجوية: استمرار التقلبات الجوية في النصف الأول من الربيع
بدون مشاركة الرقم .. واتساب تبدأ طرح ميزة اسم المستخدم في الدردشة
درة تعبر عن تضامنها الكامل: لبنان الحبيب لا يستحق كل هذا الوجع
الإشراف العام
فن وثقافة

فيلم مغربي وآخر فلسطيني.. التفاصيل الكاملة للمشاركات العربية في مهرجان كان

البارحة ما نامت عين
أحمد البهى

أعلن منذ قليل عن الأعمال العربية المقرر أن تشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته ال 79 ، وتحديدا في مسابقة نظرة ما الرسمية. 

في السطور التالية نرصد تلك الافلام وأهم المعلومات عنها: أولى المشاركات العربية هذا العام، من خلال الفيلم الفلسطيني «البارحة ما نامت عين» ،  للمخرج والكاتب راكان مياسي في مسابقة نظرة ما، و تدور الأحداث في قرية بدوية في سهل البقاع، حيث
تختفي «جمرة» بعد اتهامها بإحراق سيارة حبيبها الذي تزوّج
غيرها، لتقود رحلة البحث عنها إلى كشف أسرار تتصاعد معها التوترات داخل مجتمع مغلق تحكمه الأعراف. 

ويمثل العمل التجربة الروائية الطويلة لمخرجه،  والذي وُلد في ألمانيا ويقيم في بروكسل، درس السينما وعلم النفس في لبنان، وتدرّب مع عباس كيارستمي، متأثرًا بأسلوب بيلا تار.

وقدم عدد من  الأفلام القصيرة حصدت من  خلالها جوائز دولية، مثل  أفلامًا مثل بونبونة ، غدًا يأتي الحب، المفتاح . 

كما تشارك المخرجة المغربية ليلى المراكشي إلى مهرجان
«كان» السينمائي بفيلمها الجديد La Mast Dulce، ضمن قسم نظرة ما ايضاً، 
ويتناول حياة عاملات مغربيات في مزارع الفراولة في الأندلس، حيث يسلّط الضوء على ظروف العمل القاسية، والانتهاكات والتحدّيات اليومية التي تواجهها هؤلاء النساء في بيئة هشة، من خلال شخصيات متعدّدة، يرصد الفيلم صراعات خفيّة بين الحاجة والكرامة والانتماء.


الفيلم من بطولة فاطمة عاطف، ونسرين الراضي، وهاجر كريكع وحنان بنموسى. 

وقد تم تصوير الفيلم  بين دولة المغرب تحديدًا طنجة ومناطق متعددة  في إسبانيا. 
 

وكانت مخرجة العمل ليلى المراكشي قد شاركت  ضمن المسابقة ذاتها بفيلمي ماروك و القضية. 

البارحة ما نامت عين مهرجان كان مهرجان كان السينمائي الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

القبور

حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

ميرنا نور الدين

بألوان صيفية مبهجة.. ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة كاجوال

جنازة عبد الحميد التوني

نجوم الفن يودعون مدير التصوير عبد الحميد التوني بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

مي سليم

مي سليم تتألق في لوك كاجوال بأحدث ظهور

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد