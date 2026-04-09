الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصدر: طهران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يوميا عبر مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز
سفن تعبر مضيق هرمز
محمود نوفل

نقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول إيراني القول بأن طهران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يوميا عبر مضيق هرمز.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس أن إيران تطلب من السفن العابرة تسديد رسوم عبور مضيق هرمز بشكل مسبق، وذلك باستخدام العملات الرقمية (المشفرة) أو اليوان الصيني.

وتُظهر بيانات الملاحة أن 4 سفن فقط تمكنت يوم الأربعاء من عبور مضيق هرمز، وهو أدنى رقم مسجل خلال الشهر الجاري. بينما كان يمر عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي أكثر من 100 سفينة يومياً قبل اندلاع الاشتباكات.

ووفق الصحيفة، فإن إيران تطلب من السفن العابرة تسديد رسوم عبور مضيق هرمز بشكل مسبق، باستخدام العملات الرقمية (المشفرة) أو اليوان الصيني.

وأشارت الصحيفة إلى إن السفن مطالبة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني من أجل التنسيق ودفع الرسوم.

ويذكر مشغلو الشحن أن رسوم العبور تُحدد عادة قبل أسبوع من التحرك، وتختلف حسب حجم السفينة. وتصل رسوم ناقلة النفط فائقة الضخم، القادرة على حمل حوالي مليوني برميل من النفط، إلى حد أقصى يبلغ مليوني دولار.

يُشار إلى أن نظام تتبع السفن "كبلر" أفاد بتوقف حركة ناقلات النفط منذ مساء الأربعاء، وذلك إثر الغارات الجوية التي شنها الكيان الصهيوني على بيروت.

