سيوة ترفع الاستعداد لاستقبال الزوار فى احتفالات الربيع | صور

اعلن رئيس مركز ومدينة سيوة أن واحة سيوة رفعت درجة الإستعداد لإستقبال الوفود السياحية القادمة من محافظات الجمهورية المختلفة ومن دول العالم خلال اعياد الربيع .

مشيرا أنه يتم العمل على ظهور سيوة بالشكل المشرف من خلال أعمال النظافة والتجميل ورفع درجة الجاهزية بالتنسيق مع منطقة آثار سيوة ومكتب تنشيط السياحة ، والمحمية ، وقطاع الآثار الإسلامية .

حيث جاهزية المواقع السياحية والأثرية وتوفير المطبوعات من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة المحمية .

وأشار رئيس مركز ومدينة سيوة لجهود المحافظة لتعظيم الإستفادة من المقومات السياحية والأثرية والطبيعية والثقافية بسيوة مما يساهم فى توفير فرص العمل وتحسين المستوى الإقتصادى للمجتمع السيوى .

وأضاف أن الواحة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وثقافية فريدة تجعلها قادرة على إجتذاب أعداد كبيرة من الزوار كمنطقة قلعة شالى الأثرية ومعبد الوحى وجبل الموتى وجبل الدكرور ومتحف البيت السيوى ومركز زوار المحمية وكذا القيام برحلات السفارى والسباحة بعيون المياه الطبيعية وبحيرات الملح والسهر بالمخيمات ومشاهدة الغروب والتعرف على الثقافة السيوية من خلال زيارة البيت السيوى ومعرفة جمال محمية سيوة الطبيعية من خلال رحلات السفارى وزيارة مركز زوار المحمية والتأمل فى إبداع الخالق من خلال جلسات الرصد الفلكى بجانب شراء المنتجات السيوية من الحرف اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية مشيداً بأهالى سيوة ووعيهم بأهمية الترويج السياحى للواحة وحسن معاملة الزوار الذى يعكس إنطباعاً جيداً لدى مرتادى الواحة .