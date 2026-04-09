أساتذة جامعة العاصمة يقودون الرؤية الفنية لتطوير حلوان في اجتماع تنسيقي مع محافظ القاهرة

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع نخبة من أساتذة جامعة العاصمة "حلوان سابقًا"، بحضور الدكتور علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنمية المحلية، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في تطوير منطقة حلوان، وتعظيم الاستفادة من إمكانات منطقة وسط المدينة فنيًا وثقافيًا.

وشهد الاجتماع مشاركة المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وجاءت المشاركة بدعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور الدكتور هابي حسني مستشار رئيس الجامعة، الدكتور ياسر لطفي مدير مركز الاستشارات بالجامعه، الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد كلية التربية الموسيقية، الدكتور أحمد حاتم عميد كلية التربية الفنية، الدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتور ياسر السيد عميد كلية الفنون الجميلة، وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين، فضلًا عن ممثلي الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وقيادات محافظة القاهرة.

وأكد أساتذة جامعة العاصمة خلال الاجتماع دورهم المحوري كشريك علمي واستشاري في وضع الرؤى التخطيطية والتصميمية لتطوير منطقة حلوان، حيث طرحوا مقترحات متكاملة تعتمد على الأسس الأكاديمية والخبرات الفنية في مجالات التخطيط العمراني، والتصميم الحضري، وتجميل الفراغات العامة، بما يسهم في الارتقاء بالمنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما استعرض أساتذة كليات الفنون رؤية متكاملة لإعادة إحياء الهوية البصرية والثقافية لمنطقة حلوان، من خلال تنفيذ مشروعات فنية وتجميلية، وتنظيم فعاليات ثقافية وموسيقية تعكس الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني والإشراف العلمي على مراحل التنفيذ.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة تطوير مرحلية تشمل رفع كفاءة الشوارع والمباني، وتحديث شبكات الصرف الصحي والمياه، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وذلك في إطار شراكة فعالة بين محافظة القاهرة وجامعة العاصمة، بما يضمن استدامة أعمال التطوير.

كما تم الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية دقيقة تستند إلى دراسات ومقايسات تقديرية يقدمها أساتذة الجامعة، مع تحديد شركاء التنفيذ وآليات المتابعة، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير حديقتي عين حلوان والربيع، إلى جانب متحف الشمع، وفق تصور فني متكامل يبرز القيمة الجمالية والتراثية لهذه المواقع.

وفيما يتعلق بمنطقة وسط المدينة، قدم أساتذة الجامعة تصورًا متكاملًا لتحويلها إلى منصة دائمة للأنشطة الموسيقية و الفنية والثقافية، من خلال تنظيم فعاليات دورية بإشراف أكاديمي متخصص، بساعد في نشر الفنون وترقية الذوق العام مع وضع جدول زمني واضح وآليات متابعة تضمن استمرارية وتأثير هذه الفعاليات.

ويعكس هذا الاجتماع الدور البارز لأساتذة جامعة العاصمة كشريك استراتيجي في دعم جهود التنمية بمحافظة القاهرة، من خلال توظيف الخبرات الأكاديمية والقدرات الإبداعية لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.