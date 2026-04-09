الاحتلال يعتقل طفلا عقب الاعتداء عليه في بيت فوريك شرق نابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/، طفلا عقب الاعتداء عليه في بيت فوريك شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق الرصاص، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، والاعتداء على أحد الأطفال قبل اعتقاله.
وفي نفس السياق، أصيب 3 مواطنين بينهم طفل، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي أم الشرايط جنوب رام الله.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات، بينها طفل بالرصاص المطاطي، واختناقا بالغاز السام المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشرايط.