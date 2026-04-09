الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صراع ناري بين مانشستر سيتي وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

عبدالحكيم أبو علم

بعد توقف دام 3 أسابيع تعود عجلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران من جديد، حيث تنطلق غدا الجمعة منافسات المرحلة الـ32 للمسابقة.

وتوقفت البطولة بسبب مباريات الأجندة الدولية، التي شهدت إسدال الستار على التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وعددا من المباريات الدولية الودية الأخرى، وأعقبتها مباريات دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستمر الصراع بين أرسنال ومانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب المسابقة المرموقة هذا الموسم، حيث يتربع الفريق اللندني على قمة الترتيب برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا تزال له مباراة مؤجلة.

ويستضيف أرسنال فريق بورنموث، بعد غد السبت، حيث يأمل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في التقدم خطوة أخرى نحو التتويج باللقب، الذي غاب عنه منذ موسم 2003 / 2004.

وعانى أرسنال من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة، حيث فشل في التتويج بلقب كأس الرابطة عقب خسارته صفر / 2 أمام مانشستر سيتي في المباراة النهائية، ثم ودع بطولة كأس إنجلترا بشكل مباغت، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة 1 / 2 أمام ساوثهامبتون، الناشط بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

واستعاد الفريق الملقب بالمدفعجية بعضا من اتزانه بعد تغلبه 1 / صفر على مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي، أمس الأول الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليحصل على قوة دفع لا بأس بها قبل مواجهته المهمة أمام بورنموث، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة.

ويبحث بورنموث عن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، والعودة لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه فترة ليست بالقصيرة، عقب تعادله في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة.

ويعود آخر فوز لبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 10 فبراير الماضي، حينما انتصر 2 / 1 على مضيفه إيفرتون، ليتعادل بعد ذلك مع ويستهام وسندرلاند وبرينتفورد وبيرنلي ومانشستر يونايتد.

ورغم ذلك، يخشى أرسنال، الساعي لحصد فوزه الخامس على التوالي في البطولة، من مفاجآت بورنموث، الذي حقق انتصارين خلال المواجهات الثلاث الأخيرة التي جمعت الفريقين بالدوري الإنجليزي.

من جانبه، يخوض مانشستر سيتي مواجهة محفوفة بالمخاطر ضد مضيفه تشيلسي، صاحب المركز السادس برصيد 48 نقطة، يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات تلك المرحلة، على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

