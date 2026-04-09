رئيس "إسكندرية الأزهرية" يزور معهدي فتيات محرم وملحقة عبد الحليم

​قام الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية لمعهدي فتيات محرم النموذجي الإعدادي وملحقة عبد الحليم محمود الابتدائي، وذلك خلال تواجد فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

​ورافق فضيلته خلال الزيارة الأستاذة ابتسام درويش، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، وعدد من مديري الإدارات بالديوان، حيث اطمأن فضيلته على سير اليوم الدراسي بالمعاهد وانتظام العمل بها وفق المعايير المقررة.

​وأثنى الدكتور عبد العزيز على حالة الانضباط والجاهزية التامة التي ظهرت بها المعاهد المستهدفة، مؤكداً أن هذا الالتزام يعكس جهود المنطقة المستمرة في تطبيق منظومة الجودة، معرباً عن ثقته في أن تكلل هذه الزيارات بالنجاح ونيل الاعتماد الرسمي من الهيئة القومية المستقلة.