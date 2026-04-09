خبير: وساطة إقليمية تنجح في وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران بعد تهديدات ترامب

أكدت الدكتورة هدى رؤوف خبيرة في الشأن الأيراني، أنه تدخلت دول إقليمية، بينها مصر، للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تهديدات مباشرة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية، ومنحه مهلة قبل اتخاذ إجراءات صارمة.

وقالت هدى رؤوف، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المطالب الأمريكية والإيرانية كانت متباعدة تمامًا، ما صعّب الوصول إلى اتفاق شامل، إلا أن جهود الوسطاء الإقليميين أسهمت في تهدئة التوتر وتجنب التصعيد العسكري، مؤدية إلى هدنة مؤقتة بين الطرفين.

وتابعت الخبيرة بالشأن الإيراني، أن هذه الهدنة تعكس قدرة الدبلوماسية الإقليمية على لعب دور فاعل في النزاعات الدولية المعقدة، رغم الفجوة الكبيرة بين مواقف الأطراف الرئيسية.